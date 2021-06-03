От медразработок до умной фермы: финал конкурса Belarus ICT Start-up Award прошел в Минске

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал международного конкурса стартап-проектов Belarus ICT Start-up Award состоялся сегодня в МКСК "Минск-Арена", передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году конкурс проводился в четвертый раз, заняв знаковое место в программе XXVII Международного ИКТ-форума "ТИБО-2021", который проходит в Минске c 1 по 4 июня.

Участниками Belarus ICT Start-up Award стали инновационные предприятия и стартап-проекты с перспективой дальнейшего масштабирования, отвечающие направлениям форума. Всего на конкурс было подано 180 заявок. И сегодня 27 финалистов презентовали свои проекты в сфере инновационной деятельности перед экспертами - представителями фонда "Сколково", законодательной власти, бизнес-сообществ, субъектов инновационной инфраструктуры, основателями стартап-движения в Беларуси и др. А также потенциальными инвесторами и бизнес-партнерами.

"За короткое время нам удалось собрать очень много заявок, то есть интерес к конкурсу большой. Было непросто выбрать финалистов - их даже больше, чем планировалось изначально, - поделился директор Минского городского технопарка Владимир Давидович. - Интерес со стороны экспертов тоже есть. Некоторые из них могут помочь с финансированием, так что участие в конкурсе даже без победы все равно полезно. А для призеров подготовлены ценные награды. Дополнительным бонусом станет возможность для финалистов после "ТИБО" поучаствовать уже в конкурсе инновационных стартапов от "Великого камня", побороться за большие деньги".

Основной вектор разработок проектов-финалистов этого года - медицина и медицинская техника, IT-решения для бизнеса, образовательные проекты, Smart City и др. Например, способ управления роботизированной рукой, подключаемой через инфракрасную камеру; система "умный дом" для дачника или фермера "Хутор Мебиуса"; эксплантат для замещения дефекта костей черепа из инновационного белорусского композиционного материала.

Для каждой команды авторов помимо полезных знакомств участие в конкурсе дарит возможность получить отклик и полезные советы от экспертов. Так, Владимир Давидович видит, что разработку эксплантата нужно вывести из чисто научного исследования в область рынка, монетизации, а "Хутор Мебиуса" можно трансформировать для городской среды и продвигать на рынок Юго-Восточной Азии, где выращивание многих культур организовано даже в квартирах.

Есть совсем молодые стартапы, буквально на стадии идеи. Например, "Браслет заботы" для упрощения первой помощи человеку - авторства второкурсников Белорусского государственного медколледжа Эльнура Адилова и Екатерины Ярмолюк. Пока это прототип силиконового браслета с нанесенным QR-кодом, а также бета-версия приложения. Если человеку станет плохо на улице, любой прохожий, считав код, сможет узнать первичную необходимую информацию для вызова скорой помощи - ФИО, возраст, основное хроническое заболевание. Когда фельдшер приедет, он, отсканировав код, получит доступ уже к амбулаторной карте человека. Для этого в приложении предусмотрена регистрация медработников, которая открывает доступ к медицинской информационной системе. Это сократит время на обследование, диагностику и принятие решения о необходимой помощи. Браслет пригодится людям из группы риска: пожилым, инвалидам, с хроническими заболеваниями. Стартап нуждается в помощи инвесторов, чтобы доработать приложение, произвести браслеты, в сотрудничестве с медицинской инфосистемой, а также государственной либо частной поликлиникой, на базе которой можно опробовать проект.

Многие стартапы уже прошли через сито разных конкурсов, отмечены наградами. Как, например, проект IT-DOM.BY - инновационная площадка для индивидуальных пользователей, бизнеса и городских служб, с которым частное предприятие Remago стало резидентом технопарка EnCata. Как рассказал автор стартапа директор Remago Дмитрий Лабкович, все начиналось с проекта рекламных конструкций возле подъездов многоквартирных домов, решающих проблему спама в почтовые ящики и хаотичной рекламы на стенах и дверях входной группы. Предложение простое и выгодное для всех: жильцов, ТС и ТСЖ (для них это бесплатно), некоммерческих и благотворительных организаций, местных администраций (они тоже могут размещать информацию бесплатно), а также коммерческих компаний (использование таких площадок для них дешевле, чем расклейка самостоятельно). Востребованность доказана тем, что уже более 25 тыс. таких конструкций размещено в Минске и других городах. Также проект IT-DOM.BY включает мобильное приложение, которое позволяет проводить онлайн-голосования для объединений собственников квартир, а также подключаться к системе видеонаблюдения дома - смотреть за происходящим через смартфон в режиме онлайн. Дополнением стали и ресурс скидочных купонов vseskidki.by, а также игровое мобильное приложение для добрых дел и с заботой об экологии dobradel.by (те, кто занимается, например, сортировкой мусора, подтверждают фотографиями свои добрые дела и получают бонусы от партнеров проекта). Дмитрий Лабкович подчеркнул, что на конкурсе они ищут прежде всего партнеров для взаимовыгодного сотрудничества.

Конкурс получил значительную поддержку Белорусского инновационного фонда, директор которого Денис Коржицкий подчеркнул: поиск интересных стартапов в области технологического предпринимательства ведется постоянно. "Мы стремимся создать систему инновационного лифта, когда находим проект на ранней стадии и проводим его по всем этапам инновационного цикла продукта. Этот конкурс - конкурс идей. В дальнейшем Белинфондом проводится республиканский конкурс инновационных проектов. Те ребята, которые достойно презентовали свою идею здесь, имеют шансы быть успешными и на нашем конкурсе, получить деньги на начало разработок", - пояснил он. Фонд предлагает деньги на коммерциализацию проекта, в дальнейшем - ваучеры при разработке бизнес-плана. На конструкторско-технологическом этапе (создании опытных образцов) - гранты, далее включается венчурное инвестирование и другие механизмы.

Обладатели званий "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный стартап-проект", а также обладатель Гран-при конкурса будут названы и тожественно награждены 4 июня.

Победитель получит сертификат на участие в выставке "ТИБО-2022" с предоставлением выставочного места или возможность презентовать свои проекты на других подходящих по тематике форумах, организуемых ЗАО "Техника и коммуникации". А все призеры - подарки от организатора и компаний-партнеров, а также экспертную оценку фонда "Сколково", интеграцию стартапа в проект одного из резидентов Минского городского технопарка, бесплатное прохождение корпоративной акселерационной программы Белорусского инновационного фонда и др.

Организаторы конкурса: Минский городской технопарк и ЗАО "Техника и коммуникации" при поддержке Государственного комитета по науке и технологиям, Белорусского инновационного фонда и фонда "Сколково", других партнеров.-0-