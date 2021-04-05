От промкооперации до сотрудничества в IT - Беларусь и Таджикистан провели заседание межправкомиссии

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Душанбе состоялось 14-е заседание межправительственной таджикско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Таджикистане.

Заседание прошло под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко и министра сельского хозяйства Таджикистана Зиёзода Сулаймона Ризои.

В состав белорусской делегации также вошли представители руководства Министерства промышленности, Гомельского облисполкома, концернов "Беллегпром" и "Белгоспищепром". Помимо официальных лиц в Душанбе прибыли многочисленные представители белорусских деловых кругов из сфер промышленности, сельского хозяйства, пищевой отрасли.

На заседании межправкомиссии рассмотрели итоги двустороннего торгово-экономического сотрудничества за последние годы, проведение мероприятий, направленных на увеличение товарооборота, актуальные вопросы сотрудничества в промышленности и производственной кооперации, сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении, образовании, инвестициях и информационных технологиях

"По итогам мероприятия был подписан протокол заседания межправительственной комиссии. Впервые в документ включено развитие сотрудничества в IT", - отметили в дипмиссии.

Во время визита в Душанбе министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко встретился с заместителем премьер-министра Таджикистана Гулмахмадзода Давлатшо Курбонали. Стороны обсудили вопросы промышленной кооперации, развитие экономического сотрудничества.

6-7 апреля в Душанбе пройдет выставка белорусских производителей Made in Belarus, бизнес-форум "Беларусь - Таджикистан - Афганистан", форум "ТаджБелАгро", а также переговоры между деловыми кругами. Во время визита в Таджикистан белорусская делегация планирует посетить Хатлонскую область.-0-

Беларуси и Таджикистану нужно активнее реализовывать проекты в сельском хозяйстве - Крупко