Отношения Беларуси и России динамично развиваются - Головченко

9 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и России динамично развиваются, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным на полях Евразийского межправсовета в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно использовать все возможности, чтобы обсудить двусторонние отношения, которые динамично развиваются. Главы государств очень часто и плотно общаются, мы с вами в тесном контакте, это очень хорошо", - сказал Роман Головченко.

Глава белорусского правительства предложил коллеге на сегодняшней встрече "сверить часы по перспективам ближайшего сотрудничества".

Роман Головченко

Михаил Мишустин в свою очередь отметил, что сегодня на заседании ЕМПС удалось решить целый ряд вопросов, обсудить стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В связи с этим он поблагодарил белорусскую сторону как председательствующую за проделанную работу.-0-