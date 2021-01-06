Ожидаемое похолодание не представляет опасности для озимых - Белгидромет

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемое похолодание не представляет опасности для озимых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По оценкам агрометеорологов, условия для зимовки озимых посевов складываются удовлетворительно, опасных явлений не наблюдается. "Понижение температурного режима, ожидаемое в конце первой декады января, тоже не представляет опасности для зимующих культур. При постепенном понижении температуры воздуха и почвы озимые проходят повторное закаливание и восстанавливают морозоустойчивость. Кроме того, во многих районах Беларуси должен увеличиться снежный покров", - рассказали в Белгидромете.

По последним данным, на большей части территории Беларуси отмечается небольшой снежный покров высотой от 1 см до 8 см, только в крайних северных районах на полях высота снега около 15-25 см. В большинстве районов почва талая или отмечается небольшой мерзлый слой. Температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур во второй половине декабря и в начале января оставалась в основном близка к нулю. При таких условиях растения утрачивали закалку.-0-