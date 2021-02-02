Ожидаемое усиление морозов не представляет опасности для озимых при наличии снега - Белгидромет

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемое усиление морозов не представляет опасности для озимых при наличии снега, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Ожидаемое к концу текущей недели усиление морозов не представляет опасности для озимых посевов при наличии на большей территории Беларуси достаточного снежного покрова. Угроза повреждений озимых культур, в первую очередь озимого рапса, может возникнуть лишь там, где высота снега недостаточная", - сказали в Белгидромете.

По словам агрометеорологов, озимые зерновые культуры и озимый рапс на большинстве наблюдаемых полей обладают нормальной жизнеспособностью. Лишь в Гомельской области в отдельных пробах отмечена несколько повышенная изреженность посевов тритикале, которые до зимы не получили достаточного развития. Метеостанция Жлобин в 20% проб озимого рапса отметила значительную изреженность, здесь произошло частичное вымерзание посевов.-0-