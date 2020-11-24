Ожидаемое в конце ноября похолодание не представляет опасности для озимых - Белгидромет

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24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемое в конце ноября понижение температурного режима не представляет опасности для озимых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Маршрутное обследование показало, что на основных массивах состояние озимого рапса хорошее. В листовой розетке в основном насчитывается 5-9 листьев. Местами на юго-западе страны имеют место переросшие посевы", - рассказали в Белгидромете.
Удовлетворительное состояние рапса в основном отмечается в Витебской и Гомельской областях. На отдельных полях на крайнем юго-востоке страны состояние рапса плохое.-0-