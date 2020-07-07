Озимая сурепица на зерно в Беларуси убрана почти с половины площадей

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озимая сурепица на зерно в Беларуси убрана с 15,8 тыс. га, что составляет 49,1% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 7 июля, намолочено 15,2 тыс. т озимой сурепицы, урожайность составляет 9,6 ц/га. Активно идет уборка озимого ячменя: работы проведены на 7,68 тыс. га (43,6% запланированных площадей), намолочено 40,9 тыс. т при урожайности 53,2 ц/га. Что касается озимого рапса на зерно, то он убран с 2,58 тыс. га (0,79% от плана), намолот составляет 3,83 тыс. т, урожайность - 14,9 ц/га.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в этом году планируется убрать более чем с 2,2 млн га. Уборочные работы пока выполнены на 0,35% запланированных площадей.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 308,4 тыс. га (37,7% от плана). В Брестской области работы проведены на 90,6 тыс. га (59,6% запланированных площадей), в Минской - на 103,4 тыс. га (57,6%), Гомельской - 53,8 тыс. га (51,7%), Гродненской - 44,3 тыс. га (26%), Могилевской - 15,7 тыс. га (13,9%), Витебской - 0,72 тыс. га (0,72%). Заготовлено 350,2 тыс. т сена (34,7% к плану), 9,252 млн т сенажа (73,4%) и 457,7 тыс. т силоса (2,39%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 30,6% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.-0-