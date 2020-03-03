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03 марта 2020, 16:29

Озимые хорошо перенесли аномально теплую зиму - Белгидромет

Фото из архива
Фото из архива

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озимые зерновые хорошо перенесли аномально теплую зиму, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На данный момент состояние озимых хорошее. Даже зимой у них наблюдалась слабая вегетация, а сейчас в связи с повышением температурного режима она начнется более активно, особенно на юге, юго-востоке страны. Главное, чтобы не произошло резких перепадов температуры, но в ближайшее время такого не предвидится", - сказали в Белгидромете.

По последним данным, снежный покров на полях отсутствует, почва в основном талая. На утро 3 марта на большей части территории Гомельской, во многих районах Брестской, а также в отдельных районах на возвышенных участках Минской области верхний 10-сантиметровый слой просох до умеренно влажного состояния. На просохших участках выборочно стала возможна обработка почвы, внесение удобрений. В ближайшее время ожидаемая неустойчивая погода будет сдерживать просыхание и прогревание почвы.

Агрометеорологи отмечают, что пока еще рано предполагать, повлияет ли аномальное тепло на сроки получения урожая. "Как правило, теперь, с изменением климата, созревание посевов (в частности зерновых) происходит раньше. И уборка тоже начинается раньше. Но посмотрим, что будет впереди", - подчеркнули в Белгидромете. По мнению специалистов, в связи с изменением климата актуальна обработка почвы с применением влагосберегающих технологий.-0-

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