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28 сентября 2021, 10:38

Озимые зерновые в Беларуси посеяли на 54,1% запланированных площадей

Фото из архива
Фото из архива

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озимые зерновые в Беларуси посеяли на 54,1% площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Минсельхозпрода.

На сегодня сев проведен на 787,4 тыс. га при плане в 1 млн 456,1 тыс. га. Более половины площадей засеяны в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях, почти половина - в Гомельской (44,6%).

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 2,109 млн га (89,4% от запланированной площади). Намолочено 6,426 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т. Далее следуют Брестская - более 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т, в Могилевской области намолочено 856 тыс. т, Гомельской - 805,9 тыс. т, Витебской - 783,3 тыс. т.-0-

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