Озимые зерновые в Беларуси посеяли на 63% запланированных площадей

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озимые зерновые в Беларуси посеяли на 63% площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Минсельхозпрода.

На сегодня сев проведен на 917,5 тыс. га при плане в 1 млн 456,1 тыс. га. В Брестской области засеяно 71% площадей, в Витебской - почти 60%, в Гомельской - почти 52%, в Гродненской - более 65%, в Минской - почти 64%, 66% - в Могилевской области.

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 2,113 млн га (89,6% от запланированной площади). Намолочено 6,454 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т. Далее следуют Брестская - более 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т, в Могилевской области намолочено 857,1 тыс. т, Гомельской - 811,9 тыс. т, Витебской - 783,6 тыс. т.-0-