Озимые зерновые в Беларуси посеяли на 67,8% площадей

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 67,8% площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Минсельхозпрода.

По данным на 1 октября, сев проведен на 987,8 тыс. га при плане в 1 млн 456,1 тыс. га. Более 70% площадей засеяны в Брестской, Гродненской и Могилевской областях, свыше 60% - в Витебской и Минской, более половины - в Гомельской.

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 2,117 млн га (89,7% от запланированной площади). Намолочено 6,47 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т. Далее следуют Брестская - более 1,2 млн т и Гродненская - более 1,1 млн т. В Могилевской области намолочено 858 тыс. т, Гомельской - 815,2 тыс. т, Витебской - 784,3 тыс. т.-0-

Белгидромет: умеренно теплая погода и достаток влаги поспособствуют развитию озимых По последним данным, на большинстве площадей развитие озимых зерновых культур и озимого рапса проходит при хорошей влагообеспеченности. Во многих районах по северу страны запасы влаги в пахотном горизонте повышенные.