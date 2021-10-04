Озимые зерновые в Беларуси посеяли на 82% площадей

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 82% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Минсельхозпрода.

По данным на утро 4 октября, посеяно 1,19 млн га озимых зерновых при плане в 1,456 млн га. В Минской области посеяно 286,6 тыс. га (83%), в Брестской - 217 тыс. га (92%), в Витебской - 178,6 тыс. га (77%), в Гродненской - 164,5 тыс. га (83,5%), в Гомельской - 161,2 тыс. га (68%), в Могилевской - 182,1 тыс. га (86,5%).

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 2,13 млн га (90,3% от запланированной площади). Намолочено 6,523 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т. Далее следуют Брестская - более 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т. В Могилевской области намолочено 862,1 тыс. т, Гомельской - 824,2 тыс. т, Витебской - 786,5 тыс. т.-0-