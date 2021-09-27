Озимые зерновые в Беларуси посеяли на половине запланированных площадей

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 49,9% площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Минсельхозпрода.

На сегодня сев проведен на 726,2 тыс. га при плане в 1 млн 456,1 тыс. га. Более половины площадей засеяны в Брестской, Гродненской и Минской областях, почти половина - в Витебской и Могилевской областях, несколько меньше - в Гомельской (41,5%).

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 2,108 млн га (89,3% от запланированной площади). Намолочено 6,419 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т. Далее следуют Брестская - более 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т, в Могилевской области намолочено 855,6 тыс. т, Гомельской - 804,5 тыс. т, Витебской - 783,3 тыс. т.-0-