30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве подписан на I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.
В частности, соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах подписали Гомельская область с Ферганской и Хорезмской областями, Гродненская - с Самаркандской областью.
Как сообщила журналистам заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина, на текущий момент подписано 26 прямых соглашений между регионами. Еще ряд планируется подписать во время встречи глав государств. В работе находятся более 20 контрактов.
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