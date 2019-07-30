Во время подписания

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве подписан на I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах подписали Гомельская область с Ферганской и Хорезмской областями, Гродненская - с Самаркандской областью.

Как сообщила журналистам заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина, на текущий момент подписано 26 прямых соглашений между регионами. Еще ряд планируется подписать во время встречи глав государств. В работе находятся более 20 контрактов.

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Марианна Щеткина

Фото Максима Гучека

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана создает предпосылки для конкретных проектов - Мясникович "I Форум регионов во многом носит организационный оттенок, но он создает предпосылки для того, чтобы мы выходили на конкретные проекты, контракты, соглашения как на уровне хозяйствующих субъектов, так и непосредственно регионов или отраслей", - сказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Форум регионов открыл новые горизонты для Беларуси и Узбекистана во многих областях - Сафаев "Проведенные во время форума переговоры станут прочной основой для дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли и расширения номенклатуры товаров", - сказал первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев.

Беларусь и Узбекистан нацелены на развитие продвинутых форм экономического сотрудничества Об этом на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Узбекистана сообщил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

Беларусь и Узбекистан будут развивать сотрудничество в области туризма Переговоры состоялись в Национальном выставочном центре "БелЭкспо", где в эти дни проходит выставка "Сделано в Узбекистане", приуроченная к I Форуму регионов Беларуси и Узбекистана. Стороны обсудили дальнейшие пути укрепления связей в области туризма.

Минская область заинтересована в создании с Узбекистаном СП по разведению скота В Узбекистане в апреле текущего года зарегистрировано совместное предприятие "Здравушка-Ташкент". Планируется построить ферму на 1 тыс. голов дойного стада и предприятие по переработке молока.

Минская и Ташкентская области подписали соглашение о сотрудничестве в социальной сфере Подписи под документом поставили заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук и заместитель хокима хокимията Ташкенской области Джамшид Абдусаламов.

Совместное с Беларусью фармпредприятие в Узбекистане начнет отгрузки на его рынок в 2020 году "Белфармпром", агентство по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Узбекистана и узбекское ООО Fagusal (компания занимается реализацией оптовой фармацевтической и медицинской продукции) подписали в Минске на полях I Форума регионов Беларуси и Узбекистана договор о сотрудничестве.

Товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2019 году может составить около $500 млн "Руководители наших государств ставят задачу увеличить товарооборот. Мы надеемся, что в этом году он составит уже около $500 млн", - отметил заместитель премьер-министра Узбекистана Эльер Ганиев.

Беларусь и Узбекистан углубят кооперацию в производстве сельхозтехники Так, речь идет о производстве в Узбекистане тракторов с глубоким уровнем локализации. Планируется выходить с этой продукцией на рынки третьих стран - Афганистана, Пакистана.

Узбекистан заинтересован в создании с Беларусью новых засухоустойчивых сортов картофеля "Узбекистан рассматривает Беларусь в качестве одного из ключевых партнеров в сфере развития сельского хозяйства", - сказал председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана Алишер Курманов.

Беларусь и Узбекистан намерены углублять локализацию совместных производств В числе перспективных направлений для промкооперации заместитель министра экономики и промышленности Узбекистана Сахиб Саифназаров назвал электротехническую, текстильную, пищевую промышленность.