Пакеты акций 21 ОАО предлагают приобрести в Гомельской области

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области на продажу выставлены пакеты акций 21 открытого акционерного общества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

В 2021 году в регионе предлагаются к продаже от 10,5% до 100% акций 21 общества на территории Буда-Кошелевского, Ветковского, Ельского, Жлобинского, Калинковичского, Октябрьского, Петриковского и Рогачевского районов. В их числе предприятия, специализирующиеся на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, обслуживании сельского хозяйства, а также сферы услуг.

"Построить бизнес с нуля нелегкая задача, гораздо проще купить уже готовый, действующий бизнес. Для этого достаточно приобрести у государства акции предприятий", - отметили в комитете.

Тех, кто ищет себя в гостиничном бизнесе, могут заинтересовать акции ОАО "Гостиничный комплекс "Жлобин", который находится в центре города металлургов. Продается 49,8% в объеме всей доли государства.

Есть предложение для тех, кто хочет стать единственным собственником. "Предлагаем приобрести 100% акций ОАО "Ельский консервный завод". Основной вид деятельности предприятия - производство продуктов питания, кондитерских изделий, напитков", - рассказали в комитете.

Способ продажи акций зависит от размера пакета. "Так, до 50% акций реализуется через аукцион, свыше 50% - на конкурсе. На торгах акции реализуют участнику, предложившему наивысшую цену за акции. При продаже по конкурсу акции приобретает участник, представивший наилучшие предложения по выполнению условий конкурса. Это может быть, например, внесение инвестиций, сохранение рабочих мест", - уточнили специалисты. Из 21 ОАО акции 5 предлагаются к продаже на аукционе, 16 - по конкурсу.

Ознакомиться с информацией об обществах, узнать способы и условия продажи можно на сайте комитета "Гомельоблимущество" в разделе "Инвесторам и гражданам". Предложения можно направить в адрес Гомельского облисполкома (г.Гомель, пр.Ленина, 2, 246050) или соответствующего районного или городского исполкома.-0-