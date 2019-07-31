Пакеты акций четырех банков передадут Госкомимуществу

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть акций четырех банков безвозмездно передадут во владение и распоряжение Государственного комитета по имуществу. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 июля 2019 года №491, которое официально опубликовано сегодня на
Речь идет о пакетах акций Белинвестбанка, Белагропромбанка, Паритетбанка, БПС-Сбербанка, а также предприятия "Белмедстекло".
Сейчас эти акции находятся в собственности Республики Беларусь и хозяйственном ведении (оперативном управлении) организаций, входящих в систему Министерства энергетики. Например, акции Белинвестбанка переходят Госкомимуществу от облгазов и "Белтопгаза", акции Паритетбанка - от УП "Мингаз". Передачу нужно завершить до 1 сентября.
Министерству энергетики и Государственному комитету по имуществу поручено принять меры по реализации постановления.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2668 BYN
|2.266 BYN
|2.27 BYN
|USD
|2.0348 BYN
|2.033 BYN
|2.036 BYN
|RUB
|3.212 BYN
|3.195 BYN
|3.21 BYN