Пакеты акций четырех банков передадут Госкомимуществу

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть акций четырех банков безвозмездно передадут во владение и распоряжение Государственного комитета по имуществу. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 июля 2019 года №491, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Речь идет о пакетах акций Белинвестбанка, Белагропромбанка, Паритетбанка, БПС-Сбербанка, а также предприятия "Белмедстекло".

Сейчас эти акции находятся в собственности Республики Беларусь и хозяйственном ведении (оперативном управлении) организаций, входящих в систему Министерства энергетики. Например, акции Белинвестбанка переходят Госкомимуществу от облгазов и "Белтопгаза", акции Паритетбанка - от УП "Мингаз". Передачу нужно завершить до 1 сентября.

Министерству энергетики и Государственному комитету по имуществу поручено принять меры по реализации постановления.-0-