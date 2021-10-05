5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакистан заинтересован в укреплении экономического сотрудничества с Беларусью. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси Саджад Хайдер Хан на открытии пятого заседания белорусско-пакистанского делового совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отношения между Беларусью и Пакистаном на данный момент находятся на высоком уровне, особенно в области торговли, инвестиций и промышленности. Сегодня мы собрались здесь, чтобы укрепить это сотрудничество и наши связи. Главное целью для Пакистана является поддержание экономических отношений, мы не рассматриваем какие-то геополитические амбиции, а лишь нацелены на сотрудничество с точки зрения экономики", - подчеркнул дипломат.

По его информации, на сегодняшней встрече находятся представители таких отраслей Пакистана, как промышленность, нефтедобывающее направление, фармацевтическая отрасль, сельское хозяйство и другие. "Это основные направления, по которым мы можем сотрудничать с Беларусью. Сельскохозяйственное сотрудничество стран находится на очень хорошем уровне. Белорусские тракторы очень популярны в Пакистане. За прошлый год в Пакистан продано около 300 единиц белорусской техники (тракторы, комбайны и др.), и мы надеемся, что в этом году цифра достигнет 3 тыс. единиц", - сказал посол.

Председатель пакистано-белорусского делового совета Шахзад Сабир также подчеркнул, что Беларуси и Пакистану необходимо укрепить взаимовыгодное сотрудничество, чтобы повысить товарооборот. "Есть большой потенциал для наращивания торговли. Наши намерения очень серьезные, мы рассчитываем найти тут хорошие контакты, планируем посетить предприятия, мы заинтересованы в этом сотрудничестве", - подытожил он.-0-