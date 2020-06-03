Пандемия COVID-19 усугубила вирус деглобализации мировой экономики - аналитик БИСИ

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 усугубила вирус деглобализации мировой экономики. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований кандидат философских наук Виталий Демиров.

Пандемия коронавируса нового типа в конце концов завершится. Но последствия мировая экономика будет ощущать на себе достаточно долго. Для нее ситуация с COVID-19 усугубила "вирус деглобализации и в какой-то степени реиндустриализации", отметил эксперт. Впрочем, начало процессу было положено раньше. "Речь идет о структурном финансовом кризисе, кризисе долговых активов. Известно, что совокупный мировой долг в 2019 году превысил 200% ВВП. Ситуация, когда высок этот показатель, высоки темпы инфляции, очень плохая", - констатировал Виталий Демиров.

"Нынешний кризис близок к системному. Задача для мировых центров - войти в него плавно. Сегодня мы видим, как перестраиваются глобальные цепочки добавленной стоимости. Уже говорят не о мировом глобализме, а о больших макрорегионах стабильности", - обратил внимание эксперт. В этой связи целесообразно менять приоритеты в экспортной, монетарной, инновационной политике. Больший упор стоит делать на внутренний рынок и увеличение внутренней платежеспособности. "Это будет подушкой безопасности, плацдармом для экспортной экспансии. А она должна ориентироваться на премиальные сегменты рынков", - считает Виталий Демиров. В качестве примера он привел европейский рынок общественного электротранспорта, на котором пока не так много производителей с таким же ресурсом, как у белорусов. Чтобы упрочить свои шансы на занятие премиальных рынков, возможно даже укрупнение производств, чтобы усилить синергетический эффект, полагает аналитик БИСИ.

Виталий Демиров солидарен с мнением зарубежных коллег, что в мировой экономике наступает эра дефляции. Нынешнюю ситуацию он сравнил с Великой депрессией. "Она возникла из-за глубокого дефляционного шока, а он хуже инфляционного. Именно поэтому самое главное сейчас - основной производственный фонд предприятий. Если он будет современным, то дефляционный шок удастся пройти плавно. Все остальные показатели вторичны", - сказал эксперт.

Падение производства, рынка услуг, снижение потребительского спроса спровоцировало введение карантинных мер из-за COVID-19. Пожалуй, не осталось отраслей, на которых бы это не отразилось. В числе первых серьезный шок испытал туризм, в котором занято более 300 млн человек, или около 10% от всех работающих в мире. Снизилась инвестиционная активность. Крупные международные институты, такие как МФВ, Всемирный банк, прогнозирует существенное сокращение мировой экономики в 2020 году.-0-

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