Пандемия не повлияла негативно на евразийские интеграционные процессы - Глазьев

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пандемия не оказала негативного влияния на интеграцию в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил журналистам член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в кулуарах делового форума ЕАЭС "Интеграция: стратегия опережающего развития", отвечая на вопрос о том, как сказались ограничения из-за COVID-19 на евразийских интеграционных процессах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Должен сказать, что ничего у нас не застопорилось, развитие интеграции идет полным ходом, мы не только выполняем планы, которые были намечены ранее, но и интенсифицировали нашу работу, - сказал Сергей Глазьев. - Приняты ориентиры по вопросам экономической политики, разработаны программы по международному сотрудничеству, у нас большое внимание уделяется, как всегда, развитию рынка и снятию барьеров во взаимной торговле, реализуются те планы, которые были намечены ранее, по формированию единого энергетического рынка. И фактически вся работа Евразийского экономического союза и его органов ведется не просто без остановки, она ведется сегодня в интенсивном режиме".

Министр ЕЭК напомнил: главы государств ЕАЭС одобрили в целом стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. "Мы ждем окончательного утверждения этого документа в декабре, - отметил он. - Но при этом уже сейчас развернули работу по реализации этих направлений, в том числе таких новых сфер нашей деятельности, как стратегическое планирование, научно-техническое сотрудничество, разработка и реализация совместных крупномасштабных инвестиционных проектов с интеграционной составляющей, расширение кооперации, создание дополнительных механизмов развития. Так что работа идет полным ходом".-0-