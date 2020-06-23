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23 июня 2020, 10:17

Пандемия вызвала проблемы со сбытом у обувных предприятий, но рынки понемногу оживают - Назаров

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров, председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина и генеральный директор ЗАО "Сивельга" Павел Сарнацкий
Заместитель премьер-министра Юрий Назаров, председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина и генеральный директор ЗАО "Сивельга" Павел Сарнацкий
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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия вызвала проблемы со сбытом у обувных предприятий, но рынки понемногу оживают, сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров сегодня во время посещения ЗАО "Сивельга", передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров, председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, генеральный директор ЗАО "Сивельга" Павел Сарнацкий
Заместитель премьер-министра Юрий Назаров, председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, генеральный директор ЗАО "Сивельга" Павел Сарнацкий

"Очень сложная ситуация со сбытом, безусловно. Сегодня даже такие лидеры обувной промышленности, как "Белвест", "Марко", у которых есть собственная товаропроводящая сеть, имеют проблемы. Потому что пандемия парализовала жизнь на наших рынках", - отметил Юрий Назаров.

Например, магазины "Белвеста" в России были закрыты, сбыта не было, соответственно, пришлось работать на склад. "Но сегодня мы видим оживление потихоньку. Поэтому сейчас важно сохранить коллективы, загрузку и оборотные средства, потому что частично мы оборотку проели", - констатировал вице-премьер.

ЗАО "Сивельга"
ЗАО "Сивельга"

Юрий Назаров обратил внимание, что в Беларуси был принят ряд мер для поддержки экономики в условиях пандемии. Особенно сложно пришлось предприятиям, которые завязаны на потребительский рынок, это самый чувствительный сектор, подчеркнул он.

Что касается ЗАО "Сивельга", то вице-премьер пояснил, что на предприятии непростая ситуация в первую очередь потому, что есть долги по зарплате. "На предприятии "Сивельга" работает почти 214 человек. Поэтому надо разбираться, что делать, чтобы люди получили зарплату. Предприятие подало заявление в Экономический суд Минска, начата процедура санации, защитный период, если не ошибаюсь, - до 2 июля. Надо сейчас разбираться, что делать с этим предприятием. Поэтому в первую очередь - зарплата, дальше - перспектива развития предприятия", пояснил Юрий Назаров.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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