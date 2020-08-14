Пархамович о финансовых инструментах в жилстрое, стоимости жилья и планах отрасли

Строительная отрасль Беларуси в этом году празднует столетие. Несмотря на столь почтенный возраст, это одна из динамично развивающихся и идущих в ногу со временем индустрий в стране. Постоянно совершенствуется законодательство в строительной сфере, укрепляются производственно-технические базы предприятий, наращивается экспортный потенциал, развиваются передовые технологии и материалы. Из года в год отечественный строительный комплекс делает все возможное по наращиванию объемов жилищного строительства, чтобы как можно больше людей могли обрести крышу над головой. О том, какие изменения ждут отрасль в ближайшее время, как упрощается финансовая сторона жилищного вопроса и обновляется нормативная база, в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

- В апреле этого года был подписан долгожданный документ - указ №130 "Об ипотечном жилищном кредитовании". Этот финансовый механизм наравне с уже отработанными и действующими в стране позволит любой категории граждан повысить возможность приобрести свое жилье. Руслан Викторович, как вы считаете, способен ли этот инструмент существенно упростить решение жилищных вопросов в стране?

- В Беларуси постепенно создаются условия для того, чтобы население активно участвовало в строительстве и приобретении жилья не только с использованием господдержки, но и с привлечением собственных средств. В том числе с помощью такого популярного во многих странах мира инструмента, как ипотека.

Этот механизм должен полноценно заработать к середине осени. Однозначно, ипотека значительно расширит возможности граждан всех категорий по приобретению жилья в собственность. Такой инструмент может стать выгодной альтернативой традиционному кредиту за счет нескольких весомых преимуществ - длительного срока выплаты и невысоких процентных ставок.

- Готовится еще один не менее важный документ о жилищно-строительных сбережениях. Какие изменения предполагает указ и когда стоит ожидать его подписания?

-Система жилищных строительных сбережений носит финансово-кредитный характер, направленный на предоставление всем гражданам возможности целевого накопления средств на улучшение жилищных условий, независимо от пребывания на учете нуждающихся и наличия права на государственную поддержку. Вступление в силу указа о государственной системе жилищных строительных сбережений должно стать альтернативой льготному кредитованию.

Эта система предполагает накопление вклада под процент ниже рыночного с одновременной выплатой премии государства ее участнику. Выплата будет зависеть от размера вклада и вноситься на сберегательный счет в период накопления, но не более 5 лет. По истечении периода накопления участник этой системы будет иметь право на получение жилищного кредита по ставке ниже рыночной. Предполагается, что воспользоваться таким механизмом кредитования смогут все категории граждан, как состоящие, так и не состоящие на учете нуждающихся.

В настоящее время проект указа проходит согласование в Комитете государственного контроля, а после будет направлен в Администрацию Президента.

- Помимо изменений в процедуры финансирования жилищного строительства корректируются и строительные нормы и правила. Министерством утверждены более 30 норм. Ощущается ли уже результат от этих нововведений? Сколько еще технических нормативных правовых актов планируется утвердить в 2020 году и когда эта работа будет завершена?

- Действительно, уже утверждены 32 строительные нормы и 4 строительных правила. Межведомственный совет по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства при правительстве также согласовал 8 норм и 3 правила, их планируется утвердить до конца 2020 года. В планах завершить до конца этого года разработку 22 строительных норм. Всего на стадии разработки находятся 28 строительных правил, которые будут определять принципы и механизмы реализации новых норм. Работу по их созданию предполагается закончить в 2021 году.

Мы принципиально меняем подходы к нормированию в строительстве, делаем этот процесс более прогрессивным и гибким. Новые строительные нормы устанавливают исключительно обязательные параметры безопасности, что дает возможность снять технические барьеры при продвижении инновационных материалов и технологий, проектных решений.

О результатах этих нововведений говорить пока преждевременно, поскольку первые семь норм вступили в силу только с 9 июля этого года, а все 32 нормы начнут действовать поэтапно к 9 сентября 2020-го.

- Нормативная база постоянно обновляется, ведется поиск новых подходов, но проблема с долгостроями до сих пор полностью не решена. Как сейчас обстоит ситуация с такими домами? Какие меры применяются к недобросовестным застройщикам, которые затягивают сроки сдачи объектов в эксплуатацию?

- Минстройархитектуры совместно с Госстройнадзором, местными органами власти принимает меры по недопущению появления проблемных жилых домов. Для этого проводится мониторинг объектов, отслеживается их строительная готовность, режим работы и нормативные сроки строительства. А при необходимости даются указания об увеличении на объектах количества рабочих, машин и механизмов, организации двухсменной работы. Также обеспечивается оптимальное распределение кредитных ресурсов на возведение жилых домов, строительство и финансирование которых осуществляются с государственной поддержкой.

Хочу обратить внимание, что перенос сроков ввода в эксплуатацию объектов согласовывается только после детального анализа причин и обоснованности таких решений. Специалистами рассматриваются вопросы своевременной замены застройщика проблемных жилых домов, а организации-заказчики и подрядчики привлекаются к административной ответственности за нарушение действующего законодательства.

На сегодняшний день в инспекциях Госстройнадзора зарегистрировано 16 жилых объектов, возведение которых осуществляется с превышением нормативных сроков, из них 13 - в Минске и 3 - в Минской области. По информации Миноблисполкома и Мингорисполкома, 11 из сверхнормативных домов имеют степень строительной готовности выше 85%. Их планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

В Минске также есть дома с превышением сроков строительства, которые возводятся за счет средств граждан - держателей жилищных облигаций. Поэтому сегодня актуальным является совершенствование законодательства, регулирующего вопросы обращения жилищных облигаций. Так, в настоящее время подготовлен проект нормативного правового акта о возможной отмене такого механизма финансирования, он находится на согласовании.

Кроме того, в этом году в Беларуси приняты дополнительные меры, направленные на сокращение сроков строительства многоквартирных домов, недопущение появления сверхнормативных объектов и выполнение застройщиком принятых на себя обязательств. Речь идет об указе №235, который был подписан в июне этого года.

Документом установлено, что возведение многоквартирных жилых домов осуществляется при условии заключения между местными исполнительными и распорядительными органами и застройщиками или заказчиками договоров на реализацию права проектирования и строительства. Там будут определены сроки проектирования, строительства и ввода объектов в эксплуатацию, права и обязанности сторон, порядок разрешения возникающих споров, условия изменения и расторжения договора, а также меры ответственности за невыполнение принятых обязательств.

- Помимо сроков ввода домов в эксплуатацию всегда волнует вопрос стоимости жилья. По итогам прошлого года средняя стоимость квадратного метра с господдержкой была ниже средней зарплаты по стране, удается ли сдерживать рост цен на жилье и за счет каких резервов?

- В Беларуси создан действенный механизм регулирования стоимости жилья, которое строится с использованием государственной поддержки. Принятый комплекс мер позволил за последние годы обеспечить не только сближение, но и опережение роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике и средней стоимости 1 кв.м общей площади жилых домов, построенных с господдержкой. По данным за 2019 год, средняя стоимость 1 кв.м такого жилья составила Br926 при заданном параметре Br1020. И мы приложим максимум усилий, чтобы этот параметр был выдержан и в дальнейшем.

Кроме того, хочу напомнить, что в июле этого года для снижения стоимости строительства жилья для всех категорий граждан был принят указ №247. Согласно этому документу, уровень прибыли застройщиков ограничен до 5% при возведении жилья за счет средств граждан. Преимущественное право строить такие дома предоставляется коммунальным унитарным предприятиям по капитальному строительству, а также строительным организациям, имеющим собственную техническую базу и специалистов.

- Говоря о решении жилищных проблем наших граждан, невозможно обойти стороной вопрос арендных домов. Глава государства дал поручение увеличить фонд такого жилья. За счет чего этого можно добиться? Если говорить о привлечении частных компаний к строительству арендного жилья, то каким образом их можно простимулировать этим заниматься? Как это можно сделать выгодным для организаций разных форм собственности?

-Арендное жилье сегодня составляет около 3,5% от общего жилфонда страны. Этого крайне мало. На мой взгляд, строительство такого жилья нужно вести гораздо активнее, ведь оно позволяет гражданам быть более мобильными и не привязываться к квадратным метрам. Это правильно, сегодня по этому пути идет весь мир.

В прошлом году в стране было построено более 113 тыс. кв.м арендного жилья. В планах на текущий год - 135 тыс. кв.м, в 2021-м стоит цель увеличить объем до 250 тыс. кв.м, и из года в год его наращивать.Чтобы заинтересовать предприятия и организации всех форм собственности в строительстве арендного жилья для своих работников, наше министерство выступило инициатором по внесению изменений в Налоговый кодекс. Мы предлагаем предоставлять организациям льготу на часть прибыли для последующего ее направления хозяйствующими субъектами на строительство или приобретение жилых помещений арендного использования. Освобождение частичной прибыли от налога простимулирует организации всех форм собственности заниматься строительством арендного жилья для своих сотрудников.

В настоящее время проект закона "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь", обобщенный Министерством финансов, находится на согласовании с заинтересованными сторонами.

- Среди актуальных для белорусов вопросов Президент назвал электрификацию жилья, то есть строительство многоквартирных домов, где электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Для чего это вообще нужно и будет ли это действительно таким выгодным для нашей страны?

- Учитывая запланированный на текущую пятилетку ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС, поставлены задачи по увеличению объемов строительства домов, в которых отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи будет осуществляться с использованием электроэнергии. В 2020 году в стране запланировано ввести в эксплуатацию 135 тыс. кв.м электродомов. А в 2021 году этот объем планируется увеличить вдвое. В перспективе электродома должны составить около 30-40% от общего ввода жилья в эксплуатацию. Регионам планы по строительству такого жилья уже доведены.

Кроме того, утверждена необходимая нормативная база, позволяющая проектировать жилые здания, использующие электрическую энергию для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Также ведется проектирование целых жилых микрорайонов на электроэнергии. На этот вид энергоресурса предполагается перевести многоквартирные жилые дома с печным отоплением и газоснабжением, одноквартирные и блокированные дома, садовые домики. Согласитесь, замена печного отопления на электрическое существенно повысит уровень комфорта проживания.

- Недавно Президент на встрече с активом столицы заявил, что Минск перенаселять нельзя, а это задача не только для местных властей, но и для строительной отрасли, которая занимается развитием и застройкой городов-спутников. Многие готовы отказаться от минской прописки в пользу комфортной среды и подходящего по всем параметрам жилья в городе-спутнике. На днях будет сдан в эксплуатацию дом в Смолевичах, и 200 семей из Минска, среди которых и многодетные, изъявили желание построить жилье именно там. Но комфортные условия для проживания подразумевают в том числе и хорошо развитую транспортную и социальную инфраструктуры, как с этим обстоят дела?

- В 2019 году в городах-спутниках введено в эксплуатацию более 107 тыс. кв.м общей площади жилья, при задании 52,5 тыс. кв.м. В дальнейшем объемы жилья во всех городах-спутниках планируется только наращивать.

Действительно, в первую очередь в небольших городках необходимо создавать комфортные условия для проживания, рядом с жильем должны одновременно, а лучше с опережением расти объекты социальной сферы - детские сады, школы, амбулатории, поликлиники, больницы.

Если мы рассмотрим пример города-спутника Смолевичи, то увидим, что созданию надлежащей инфраструктуры там уделяется должное внимание. Одновременно с жилыми домами строятся школа на 720 мест с бассейном и детский сад на 230 мест, поликлиника на 250 посещений в смену, ведется реконструкция дороги Р53 до Смолевичей. То есть создаются все условия для того, чтобы людям было комфортно проживать в городе-спутнике.

- Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на экономику всех стран. Эпидемиологическая обстановка так или иначе отразилась на работе как крупных предприятий, так и представителей малого и среднего бизнеса. Сказалась ли эта ситуация на строительной отрасли страны и объемах жилищного строительства?

- Безусловно, сложная эпидемиологическая ситуация в мире, которая привела к закрытию некоторыми странами границ и введению карантинных мер, повлияла и на работу стройотрасли Беларуси. Так, была приостановлена реализация ряда экспортных проектов, а достигнутые ранее договоренности заморожены на неопределенный срок. Эта работа сможет продолжиться только после улучшения эпидемиологической ситуации.

Для стабилизации финансового положения организаций отрасли, которые осуществляют производственную деятельность, нами принимаются дополнительные меры по поддержке производственно-экономической сбалансированности в целом. Некоторым предприятиям оказана точечная поддержка. Ситуация находится на постоянном контроле.

Вместе с тем хочу подчеркнуть, что пандемия COVID-19 не затормозила темпы жилищного строительства внутри страны. Так, в первом полугодии в Беларуси введено в эксплуатацию 1774,3 тыс. кв.м общей площади, что немного больше, чем за аналогичный период 2019 года. Тогда за январь-июнь построено 1705,03 тыс. кв.м.

- Вы не так давно вступили в должность министра архитектуры и строительства, глава государства поставил перед строительной отраслью ряд основных задач, но, наверняка, у вас есть и свое видение развития и совершенствования доверенного вам направления.

- Приоритетным направлением деятельности строительного комплекса страны всегда было и остается жилищное строительство. На особом контроле - возведение жилья для нуждающихся и многодетных семей. Наша цель - планомерно наращивать темпы строительства.

Также одной из основных задач является увеличение экспорта строительных, инженерных и архитектурных услуг. Активизировать работу в этом направлении необходимо промышленным, строительным предприятиям, проектным и научным организациям стройиндустрии.

Повышенное внимание, на мой взгляд, нужно уделить цифровой трансформации отрасли. Сейчас на завершающей стадии находится подготовка проекта указа о цифровой трансформации управления жизненным циклом объекта строительства. Он предусматривает формирование единой информационной среды строительного комплекса, обеспечение перехода на электронное взаимодействие участников инвестиционно-строительного процесса через государственный строительный портал, который в настоящее время разрабатывается.

Важной для ведомства также является работа по улучшению архитектурной среды. При министерстве создана рабочая группа по решению проблемных вопросов в области архитектуры, повышению архитектурной выразительности застройки и эффективности использования территорий, определению первостепенных задач и конкретных шагов по их достижению. Совместными усилиями мы должны выработать системный подход в этой сфере. Это позволит гармонизировать и архитектурный облик страны.

БЕЛТА.-0-