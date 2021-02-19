Пархамович об итогах 2020 года: ситуация в стройкомплексе Беларуси стабильная и контролируемая

Строительный комплекс Беларуси относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение социальных и экономических задач развития всей экономики страны. Традиционно строительная отрасль считается индикатором, отражающим общую ситуацию в развитии государства, ее инвестиционную активность: растет строительство - значит, страна находится на подъеме, существенно снижаются его темпы - экономика испытывает трудные времена. Оценивая нынешнее положение дел в отечественной стройотрасли, подводя итоги 2020 года и прошедшей пятилетки, стоит отметить, что в республике успешно реализуется программа жилищного строительства, завершена самая масштабная стройка страны - возведение Белорусской АЭС, введены в эксплуатацию новые станции третьей линии Минского метрополитена. Продолжается реализация знаковых инвестиционных проектов по всей стране, среди них - реконструкция Старого замка в Гродно, строительство многопрофильного медицинского комплекса в Бресте, обновление Полоцкого путепровода в Витебске, возведение центральной городской поликлиники в Гомеле и многие другие. Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на итоговой коллегии ведомства высказал мнение, что все это в совокупности позволило отрасли обеспечить в течение 2020 года прирост объемных параметров.

"На сегодняшний день ситуация в строительном комплексе стабильная и контролируемая, организации отрасли работают в штатном режиме, без простоев и перебоев. Выплата заработной платы обеспечивается в сроки, установленные коллективными договорами", - отметил глава министерства. Так, по результатам работы за 2020 год стройкомплексом обеспечено достижение всех целевых индикаторов, установленных программой деятельности белорусского правительства на 2018-2020 годы.

Среди таких индикаторов - ежегодный ввод не менее 900 тыс. кв.м жилья с государственной поддержкой. Однако, по словам министра, на протяжении последних лет ввод жилья с господдержкой реализуется с заделом. Рубеж в 1 млн кв.м достигнут по итогам 2018 года с последующим ежегодным приростом - в 2019 году было построено 1,165 млн кв.м, в 2020-м - 1,3 млн кв.м. В общем объеме жилищного строительства доля жилья, построенного с господдержкой, выросла практически вдвое к уровню 2017 года. Тогда этот показатель был на уровне 15,5%, по итогам 2018 года доля жилья с господдержкой достигла 25,5%, за 2019 год выросла до 28,7%, а за 2020 год превысила показатель в 30%.

Еще одним важным индикаторов выполнения задач является обеспечение стоимости квадратного метра жилья не выше среднемесячной заработной платы. "Что касается цен на жилье, то за последние годы обеспечено не только сближение, но и опережение роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по стране и средней стоимости 1 кв.м общей площади жилых домов, построенных с господдержкой", - проинформировал Руслан Пархамович. Сдерживание роста цен обеспечивается за счет оптимизации затрат по полному циклу строительства. Возведение многоквартирных жилых домов, например, ведется по экономичным типовым или повторно-применяемым проектам, закладывается минимальная прибыль застройщика. В результате по итогам 2020 года стоимость 1 кв.м жилья, строящегося с господдержкой, не превысила предельно допустимое значение Br1082,2 и составила Br1053 за 1 кв.м. Удалось также обеспечить сопоставление среднемесячной заработной платы по стране со стоимостью квадратного метра жилья с господдержкой. Коэффициент этого соотношения составил 0,84, в то время как в 2016 году этот показатель был 1,06.

"По обеспечению объемов строительства жилья на одного жителя Беларусь занимает одно из ведущих мест среди стран СНГ. Этот показатель у нас на уровне 27,8 кв.м на одного жителя, что соответствует заданным параметрам. Программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы планировалось построить 18 млн кв.м жилья, в том числе 1,55 млн кв.м для нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на государственную поддержку. Задание этой пятилетней программы было выполнено в полном объеме - в республике введено свыше 20 млн кв.м общей площади жилья, в том числе с господдержкой - 4,9 млн кв.м", - рассказал Руслан Пархамович. По его словам, дальнейшее развитие жилищного строительства будет сочетать в себе как меры государственной поддержки социально незащищенных категорий населения, так и применение новых механизмов финансирования строительства, приобретения жилья в собственность, а также его найма для широких слоев населения. "Что касается приоритетов социального развития, то хочу напомнить, что многодетные семьи будут направляться на строительство жилых домов в течение одного года после постановки на учет. Уже определено количество таких семей по каждому региону, а также планы льготного строительства. Облисполкомы разработали и утвердили региональные комплексы мероприятий по индивидуальному жилищному строительству", - сообщил министр.

Глава ведомства также напомнил, что с начала 2020 года в Беларуси предоставлена возможность досрочного использования средств семейного капитала на строительство жилья. В апреле 2020-го указом Президента в стране введено ипотечное жилищное кредитование, а в ноябре был подписан еще один важный документ - указ "О государственной системе жилищных строительных сбережений", который направлен на внедрение нового механизма финансирования строительства жилья. Все эти решение в совокупности с доступностью кредитных ресурсов должны послужить дополнительным импульсом для активного участия населения в строительстве жилья, считает министр.

Также на Всебелорусском народном собрании глава государства и делегаты обозначили перспективные направления развития строительного комплекса. Это строительство электродомов и проектирование целых микрорайонов на электроэнергии, а также развитие рынка арендного жилья. "Работа в этих направлениях позволит решить главную задачу развития строительного комплекса страны - обеспечение граждан доступным и комфортным жильем. Так, основные задачи этой пятилетки предполагают расширение энергетической инфраструктуры, в связи с этим планируется увеличение объемов строительства электродомов с поэтапным переходом к проектированию целых микрорайонов на электроэнергии. Это повысит уровень комфорта наших граждан, улучшит экологию и снизит потребление углеводорода", - рассказал Руслан Пархамович.

Кроме того, стройотрасль активно работает над увеличением объемов экспорта услуг. В России, например, уже ведется строительство ряда объектов, при этом продолжается работа по расширению географии сотрудничества. "Определенные договоренности уже имеются, запланировано проведение ряда переговоров. К тому же, в 2020 году Беларусь и Калужская область России подписали новую программу сотрудничества на 2021-2023 годы, в которой строительство занимает одно из ключевых направлений взаимодействия. Продолжится начатая работа и в Ленинградской области. В этом регионе мы строим две школы и детский сад. Кроме того, планируем укрепить сотрудничество с Псковской, Брянской и другими областями. Реальные планы есть, и они достаточно серьезные", - подчеркнул руководитель Минстройархитектуры.

Что касается промышленного производства и внешнеэкономической деятельности, то, по словам министра, введение санитарно-эпидемиологических мер в мире, конечно же, отразилось на объемных параметрах в отраслевой промышленности и сжатии экспортной составляющей. "Учитывая долю экспортной составляющей, синхронно оптимизирован и общий объем промышленного производства. Работа отраслевой промышленности ориентирована на платежеспособный спрос на отечественном рынке, наращивание экспорта, сохранение занятости и недопущение работы на склад. Общие складские запасы по министерству сокращены до уровня ниже среднемесячного объема производства. Так, по итогам 2020 года размер складских запасов был на уровне Br153,4 млн, что составляет 88,9% к среднемесячному объему выпуска товарной продукции. За первый квартал 2020-го уровень складских запасов составлял 128,5%, а за первое полугодие - 115,8%", - отметил он. Рентабельность продаж по итогам минувшего года сложилась на уровне 7,2% при установленном годовом задании в 6%.

Говоря об оптимизации затрат, министр сообщил, что по итогам девяти месяцев 2020 года этот показатель по министерству выполнен на уровне планового задания "минус" 1,5. В целом по году ожидается достижение заданного параметра по снижению затрат на уровне "минус" 2. В ближайшее время будет реализован ряд импортозамещающих инвестиционных проектов в открытых акционерных обществах "Гродненский стеклозавод", "Белмедстекло" и "Березастройматериалы".

"Сейчас мы в процессе цифровой трансформации отрасли, и помимо создания и развития госстройпортала планируем изменить нормативные требования к информационному обеспечению жизненного цикла объектов строительства. Введение стандартов по информационному моделированию позволит регулировать эти процессы, в том числе при переводе административных процедур в электронную форму. В планах - продолжить внедрение интегрированных информационных систем управления ресурсами предприятий, а также значительно усовершенствовать формирование фонда проектной документации с учетом технологий информационного моделирования. В целом инновационные преобразования в строительной сфере будут способствовать переходу к безбумажным технологиям", - подытожил Руслан Пархамович.

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