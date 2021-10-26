Пархамович: объекты сверхнормативного незавершенного строительства находятся на особом контроле

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы сокращения объектов сверхнормативного незавершенного строительства находятся на особом контроле. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на заседании коллегии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Вопросы сокращения объектов сверхнормативного незавершенного строительства находятся на особом контроле в министерстве, это касается не только жилых домов, а абсолютно всех. Республиканским органам государственного управления, облисполкомам, организациям и предприятиям, на балансе которых находятся сверхнормативные объекты, необходимо на постоянной основе проводить работу по вводу их в эксплуатацию. Вместе с тем необходимо выстроить работу по минимизации рисков появления таких объектов", - резюмировал Руслан Пархамович.

Первый заместитель министра Игорь Костюков в свою очередь сообщил, что на сегодняшний день в Беларуси разработан комплекс мер по сокращению объектов сверхнормативного незавершенного строительства и недопущению образования новых на 2021-2025 годы, а также создана межведомственная рабочая группа. Комплексом мер предусмотрена разработка и утверждение республиканскими органами государственного управления отраслевых мероприятий по сокращению объектов сверхнормативного незавершенного строительства, а облисполкомами и Минским горисполкомом - региональных мероприятий.

"На данный момент практически все государственные органы проделали соответствующую работу и утвердили мероприятия по сокращению таких объектов", - подчеркнул первый замминистра. Он отметил, что разработанные мероприятия актуализируются ежеквартально для осуществления постоянного контроля за сокращением сверхнормативных объектов.

"В целом по республике в 2021 году наблюдается сокращение объемов сверхнормативного незавершенного строительства. По состоянию на 1 июля текущего года количество таких объектов уменьшилось на 13,5% и по оперативным данным эта тенденция сохраняется", - добавил Игорь Костюков.-0-