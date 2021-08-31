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Экономика
31 августа 2021, 10:31

Пархамович: организации стройотрасли стремятся максимизировать сотрудничество с партнерами

Руслан Пархамович. Фото Минстройархитектуры
Руслан Пархамович. Фото Минстройархитектуры

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации строительной отрасли Беларуси стремятся максимизировать сотрудничество со своими партнерами. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на заседании коллегии министерства, где были подведены итоги работы строительного комплекса страны в первом полугодии 2021 года и определены задачи по развитию отрасли, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

Министр в докладе отметил: за первое полугодие в целом выполнены задания по жилищному строительству. "Общий ввод жилья составил 2040,6 тыс. кв.м, в том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, - 866,4 тыс. кв.м, из них с использованием государственной поддержки - 632,5 тыс. кв.м. Для многодетных семей введено 451,9 тыс. кв.м жилья, индивидуальных жилых домов - 908,4 тыс. кв.м, 74,4 тыс. кв.м арендного жилья", - уточнил Руслан Пархамович.

По словам главы ведомства, соотношение стоимости строительства 1 кв. м жилья с господдержкой и номинальной начисленной среднемесячной зарплаты равняется 0,81 по итогам полугодия.

Говоря о работе отраслевой промышленности, Руслан Пархамович подчеркнул: по итогам полугодия удалось обеспечить рентабельность в 8,5%, а экспорт товаров возрос на 22,9%. Темп роста промпроизводства - 100,4% по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года. "Показатели по энергосбережению - минус 1,6% при задании минус 1,4%. Снижаются складские запасы", - сказал Руслан Пархамович.

Министр выразил уверенность, что в целом по итогам года показатели, характеризующие работу комплекса, будут выполнены. Для этого принимаются все меры. "Определены направления, где необходимо усилить работу, а где-то и скорректировать применяемые подходы, прорабатываются новые рынки, ведется непрерывная работа с действующими партнерами по максимизации взаимовыгодного сотрудничества. Обращаю особое внимание каждого руководителя на то, что достижение планового уровня находится на ежедневном контроле в министерстве", - резюмировал он.

Также на заседании коллегии начальник главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности Виктория Манова доложила о мерах по пресечению необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции. Заместитель начальника главного управления промышленности Игорь Бука, выступая с докладом "Об инновационном развитии организаций, входящих в систему Минстройархитектуры", отметил: по результатам полугодия удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме превысил 28%.-0-

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Министерство архитектуры и строительства Пархамович
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