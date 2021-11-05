Пархамович: у стекольного холдинга имеются все ресурсы и возможности для серьезного рывка вперед

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У стекольного холдинга имеются все ресурсы и возможности для серьезного рывка вперед. Такое мнение высказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович во время рабочего визита на филиал "Елизово" ОАО "Гродненский стеклозавод", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Министр ознакомился с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, условиями труда работников, а также с ходом реализации инвестиционного проекта по реконструкции цеха №4. Как отметили в Минстройархитектуры, данный инвестпроект позволит филиалу "Елизово" не только приобрести самую современную стекловаренную печь, но и автоматизировать все процессы со стеклотарой нестандартной конфигурации.

Также в ходе рабочей поездки на совещании с представителями холдинга "Белорусская стекольная компания" обсуждались вопросы дальнейшего развития Гродненского стеклозавода, его филиала в Елизово и в целом отечественной стекольной промышленности. Руслан Пархамович выразил уверенность в том, что у стекольного холдинга имеются все ресурсы и возможности для серьезного рывка вперед. Так, по его мнению, за пятилетку в целом реально увеличить выпуск листового стекла в 1,4 раза, стеклянной бутылки - больше чем в 2 раза, медицинских ампул - в 3,6 раза.

"Сегодня мы видим конкретные положительные результаты и ощутимый экономический эффект от объединения наших стекольных заводов в один холдинг. В первую очередь увеличилась эффективность работы предприятий, а осуществленная централизация процессов позволила сократить ранее существовавшие затраты. Сэкономленные за счет этого средства мы направляем в том числе на модернизацию производств, что повышает конкурентоспособность нашей продукции", - подчеркнул министр.

Кроме того, в рамках единого дня информирования состоялась встреча с трудовым коллективом филиала на тему "Добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии - доступный способ повысить доход в пенсионном возрасте". Выступая перед работниками завода, Руслан Пархамович акцентировал внимание, что основой государственной политики Беларуси всегда остается человек.

"Социальная защита и поддержка белорусов старшего поколения в любых условиях и при любых обстоятельствах является важнейшим приоритетом государственной политики. Поэтому важной задачей стало создание пенсионных программ, которые пробудили интерес граждан к формированию личных пенсионных сбережений как финансовой подушки безопасности на посттрудовой период", - отметил руководитель ведомства.

Также прошла встреча в открытом формате, где представители завода задавали вопросы, касающиеся развития региона и благоустройства населенного пункта, внесения в официальный календарь профессиональных праздников страны Дня работников стекольной промышленности, а также подготовки специалистов в интересах стекольной отрасли.-0-