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27 августа 2020, 13:21

Пархомчик: ни одно из предприятий Минпрома не сорвало своих обязательств по коллективным договорам

Фото из архива
Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни одно из предприятий в структуре Министерства промышленности не сорвало своих обязательств по коллективным договорам. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель Минпрома Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"По Министерству промышленности ни одно из предприятий не сорвало тех обязательств, которые прописаны в коллективных договорах. Все выплачивается своевременно", - сказал Петр Пархомчик.

"Очень много идет лжи. Чем она страшнее, тем для кого-то это лучше. Притом прикрываются именем крупных предприятий или делают это от их имени. Но когда мы разбираемся с участниками этих событий, то видим, что от каких-то предприятий там 2, 4, 5 человек, может быть, 10 человек, все остальные - это не наши люди", - заявил министр.

Глава Минпрома рассказал еще об одной закономерности. По его словам, в митингах на предприятиях в основном участвует молодежь, отработавшая там максимум два года. "Они, наверное, еще не прочувствовали того, что чувствуют люди, которые проработали на заводе 30-40 лет", - отметил он.-0-

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