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10 февраля 2022, 18:37

Пархомчик: после визита главы Краснодарского края показатели товарооборота и экспорта возрастут

Петр Пархомчик.. Фото из архива
Петр Пархомчик.. Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После визита губернатора Краснодарского края показатели товарооборота и экспорта значительно возрастут. Об этом сказал сегодня министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства промышленности Олег Слепченко.

Столицу Беларуси с рабочим визитом посетила делегация администрации Краснодарского края России. Первый день пребывания в Минске российские гости посвятили ознакомлению с новинками белорусского машиностроения.

Губернатор края Вениамин Кондратьев, два его заместителя - Андрей Коробка и Александр Руппель, а также руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов посетили ОАО "Белкоммунмаш" и Минский тракторный завод. Российскую делегацию в этой поездке сопровождал министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик.

По мере перемещения делегации по объектам белорусская сторона пополнялась специалистами в той или иной области машиностроения. О продукции "Белкоммунмаша" и производственных инновациях гостям рассказал генеральный директор предприятия Олег Быцко. С учетом того, что Краснодарский край является одной из самых бурно развивающихся здравниц, туристической меккой для всего постсоветского пространства, современный коммунальный транспорт, производимый на "БКМ Холдинг", вызвал неподдельный интерес у губернатора Вениамина Кондратьева.

Он подчеркнул: "Нас интересует опыт производства и поставка электробусов белорусского производства - комфортных и бесшумных. Как раз сейчас в Сочи проходит тестирование один из таких. Это первый шаг к тому, чтобы подобные машины стали приоритетным транспортным средством в населенных пунктах черноморского побережья. Пока можем говорить о партии численностью около 100 электробусов. Беларусь может стать поставщиком такой техники. Но прежде хотелось бы сравнить данные образцы с газомоторной техникой, которую производят на Минском автозаводе".

Как известно, Краснодарский край с его благодатным климатом является еще и настоящей житницей России. В связи с этим энергоемкая агротехника для земледельцев Кубани, произведенная на предприятиях Беларуси, вызвала не меньший интерес у руководства края. Для ознакомления с лучшими образцами такой техники на огромной площадке внутреннего двора Минского тракторного завода разместили несколько десятков тракторов ОАО "МТЗ", прицепную технику ОАО "Бобруйскагромаш", комбайнов ОАО "Гомсельмаш", а также специализированные машины ОАО "АМКОДОР". "Глава Краснодарского края был приятно удивлен тем разнообразием, которое было здесь представлено.

В ходе совещания, прошедшего на базе музея МТЗ, министр промышленности Пархомчик резюмировал: "В Беларуси отношению с российскими регионами отдан приоритет - это четко прослеживается во встречах нашего Президента с их руководителями. Задача ясна - налаживать промкооперацию и достигать совместно высоких результатов. Они уже есть. Например, несмотря на нелегкий 2021 год, динамика взаимодействия радует: товарооборот с Краснодарским краем вырос на 14% и превысил $20,8 млн, экспорт увеличился на 15% и составил $19 млн. Уверен, эти показатели после посещения губернатора значительно увеличатся".-0-

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