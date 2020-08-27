Пархомчик рассказал о ситуации на промпредприятиях и что происходит с экспортом

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские промышленные предприятия постепенно увеличивают объемы производства и экспорт продукции. Об этом заявил сегодня журналистам министр промышленности Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, белорусская промышленность работает в штатном режиме, все конвейеры загружены и заказы выполняются вовремя. "Ситуация меняется в лучшую сторону, несмотря на те проблемы, которые существуют, и те помехи, которые не дают нормально функционировать многим предприятиям. Мы видим постепенное увеличение объемов производства и экспорта", - рассказал Петр Пархомчик.

Петр Пархомчик

Уникальные цифры на "Гомсельмаше"

Министр отметил, что гомельский производитель пережил много сложностей, но в этом году выходит на "уникальные цифры" как по поставкам комбайнов на внутренний рынок, так и по экспорту.

"Мы завершили выполнение заказа для Могилевской и Витебской областей. Причем сделали эти комбайны за короткий период времени - 230 штук всего лишь за один месяц", - констатировал руководитель Минпрома.

В этом году "Гомсельмаш" поставит в Россию более 900 комбайнов, причем 651 машина уже экспортирована в соседнюю страну. В Казахстан гомельское предприятие продаст 450-500 единиц сельхозтехники.

Успех МТЗ в Африке

Минский тракторный завод, по словам Петра Пархомчика, также демонстрирует хорошие результаты по экспорту. Особых успехов предприятие добилось в Африке. "Туда по результатам этого года будет поставлено около тысячи единиц разных тракторов: в Зимбабве, Судан и другие страны африканского континента", - рассказал министр.

Большая победа БЕЛАЗа в Индии

Глава Минпрома сообщил, что буквально ночью вернулся из Кемеровской области, где открылся крупнейший в России центр технической поддержки БЕЛАЗ. Петр Пархомчик заявил, что там будут заниматься не просто сервисом и обслуживанием самосвалов, но и демонстрировать лучшие образцы продукции белорусских промышленных гигантов.

Белорусский автомобильный завод сейчас завершает выполнение крупного контракта с Индией: туда будет поставлено 77 тяжелых самосвалов грузоподъемностью 136 т, уже отгружено 56 машин. Этот заказ БЕЛАЗ выиграл у американцев - компании Caterpillar.

"Причем мы никак не могли высадить туда (в Индию. - Прим. БЕЛТА) десант наших специалистов, чтобы собирать эти самосвалы. В июле удалось достичь с индийской стороной компромисса: 10 человек сейчас находятся там. Первые 10 самосвалов собраны и переданы в эксплуатацию. Думаю, до конца года мы все 77 самосвалов соберем", - выразил надежду Петр Пархомчик.

На днях БЕЛАЗ получил приятные известия: предприятие выиграло еще один тендер по поставкам в Индию и собирается поставить в страну 96 самосвалов грузоподъемностью 220 т. Сумма контракта превышает $300 млн. "Это большая победа и большие деньги, имиджевое событие", - заявил министр.

Кроме того, у жодинского производителя есть возможность поставить партию техники в Алжир.

Ценовые надежды у БМЗ

Петр Пархомчик добавил, что были настораживающие прогнозы по работе Белорусского металлургического завода: конъюнктура рынка в последние годы заметно ухудшилась, цены по многим видам продукции упали в мире на 23-27%. "То есть предприятие производит тот же тоннаж металла, но получает на 23-27% меньше", - пояснил министр.

Однако летом наметилась положительная динамика: цены на металлургическую продукцию выросли, пусть и всего лишь на несколько процентов. Сейчас завод уже начинает работать с полной отдачей и производит практически все виды выпускаемой продукции, рассказал глава Минпрома.

Амбициозные задачи для МАЗа

Минский автомобильный завод не только продолжает выполнять свои запланированные заказы, но и ставит перед собой амбициозные задачи. Подробнее о них журналистам рассказал генеральный директор предприятия Валерий Иванкович.

"Готовится большой контракт на 200 автобусов в Киев с поставкой осенью этого года. Что касается грузового транспорта, то у предприятия амбициозные планы по реализации техники в Африку", - рассказал Валерий Иванкович. Есть у минского производителя планы и по поставкам в Монголию, Египет и Вьетнам, добавил руководитель предприятия.

Одновременно МАЗ разрабатывает новые модели пассажирской техники - автобусов, троллейбусов, электробусов.-0-

БЕЛАЗ выиграл тендер на поставку 96 самосвалов в Индию "Вчера мы получили очень приятные известия: мы выиграли следующий тендер, в котором участвовали, где были наши конкуренты - и японцы, и американцы. Мы поставим 96 тяжелых карьерных самосвалов класса 220 т", - рассказал министр промышленности Петр Пархомчик.

Пархомчик: ни одно из предприятий Минпрома не сорвало своих обязательств по коллективным договорам Глава Минпрома рассказал еще об одной закономерности. По его словам, в митингах на предприятиях в основном участвует молодежь, отработавшая там максимум два года. "Они, наверное, еще не прочувствовали того, что чувствуют люди, которые проработали на заводе 30-40 лет", - отметил он.