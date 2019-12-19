Пархомчик рассказал об эффективности промплощадок "БелАЗ-Холдинга"

19 декабря, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Диверсификация продукции на промышленных площадках "БелАЗ-Холдинга" приносит свои плоды. Результатами многовекторного развития компании генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик поделился с журналистами на открытии нового высокотехнологичного молочно-товарного комплекса в СПК "Первомайский", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам руководителя управляющей компании холдинга, ведется активная работа по расширению спектра продукции. Эффект можно заметить по успехам всех производственных площадок помимо основного производства в Жодино. В качестве примера Петр Пархомчик привел ОАО "Кузлитмаш" в Пинске. "Если взять пять-шесть лет назад, оно производило товарной продукции в пределах Br4-5 млн, теперь - Br32-35 млн", - озвучил цифры гендиректор.

По его словам, удалось повысить эффективность работы и оршанскому заводу ПАК - этот новый актив присоединился в 2018 году по решению Президента. "В прошлом году они произвели товарной продукции на Br1,6 млн, а в этом году присоединение к БелАЗу позволило произвести на Br8 млн. И самое главное - удалось достичь безубыточности. Есть планы по выпуску другой продукции, которая позволит успешно развиваться этому предприятию". Как сообщалось, БелАЗ реализует на заводе крупный проект. Здесь планируется организовать уникальное, не имеющее аналогов в Беларуси кольцераскатное производство ободьев карьерных самосвалов грузоподъемностью 130-450 т.

Петр Пархомчик отметил и прибыльность в сельском хозяйстве - филиал СПК "Первомайский" это подтверждает на протяжении последних шести лет. Поэтому в планах опыт, полученный в филиале, применить в другом хозяйстве в Червенском районе, над которым БелАЗ недавно взял шефство.

"Есть серьезные инвестиционные программы по развитию нашего холдинга. Это касается не только головной компании в Жодино, но и всех остальных предприятий", - заключил Петр Пархомчик.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Экспортирует продукцию более чем в 80 стран. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-