Парикмахерские услуги стали наиболее востребованными в сфере бытового обслуживания в 2020 году

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди бытовых услуг в 2020 году наиболее востребованными были парикмахерские услуги. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Тенденции и перспективы развития сферы бытового обслуживания населения. Повышение качества услуг в сельской местности" начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алеся Абраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на то, что 2020 год был достаточно сложным, объем бытовых услуг в Беларуси вырос на 3,7%. Что касается структуры и динамики развития сферы бытовых услуг, она как и в предыдущие годы сохранила свои тенденции. Государственный сектор занимает преобладающую долю - 97,6%, по субъектному составу - большинство видов бытуслуг оказывают ИП - 66,8%. Приросло количество как субъектов, так и объектов бытового обслуживания", - сказала Алеся Абраменко.

По ее словам, в предыдущем году наиболее востребованными стали парикмахерские услуги (18% от общего количества), услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (14%), по производству, ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения (9%), а также по ремонту и установке компьютеров, офисных и других машин и оборудования (8%).

"В сельских населенных пунктах бытовые услуги оказывают 5,2 тыс. субъектов (13,6% от общего количества субъектов, зарегистрированных в реестре бытуслуг) на более чем 3,6 тыс. объектах. Темп роста в 2020 году - 105,1% по субъектному составу, по числу объектов - 100,8%", - отметила начальник управления.

На 1 января 2021 года в сельских населенных пунктах выездную форму обслуживания (без наличия стационарного объекта) осуществляют 904 субъекта (темп роста в 2020 году - 108,4%).-0-