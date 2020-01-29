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29 января 2020, 13:13

Парк "Великий камень" и инвестиционные возможности Беларуси презентовали в Москве

Фото из архива
Фото из архива
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29 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Презентация индустриального парка "Великий камень" и обзор перспективных направлений инвестиционного сотрудничества с Беларусью состоялись в Москве. Мероприятие под названием "Республика Беларусь: новые инвестиционные возможности" организовала Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая более 500 компаний из 50 стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Принявший участие в мероприятии посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что Беларусь как открытая экономика торгует более чем с 190 странами мира и занимает достойную нишу по многим товарным позициям: около трети мирового рынка калийных удобрений, средне- и крупнотоннажных карьерных самосвалов, а по маслу, сыру, сухому молоку входит в пятерку мировых производителей. Он рассказал о достижениях страны в традиционных отраслях - машиностроении, радиоэлектронике, приборостроении, нефтехимии, металлургии и сельском хозяйстве, а также в таких перспективных сферах, как информационно-коммуникационные технологии, микроэлектроника, фармацевтика, био- и нанотехнологии.

Во время презентации
Во время презентации

"Одним из приоритетных направлений для нас стал IT-сектор, - подчеркнул посол. - Белорусский Парк высоких технологий является сегодня одним из крупнейших IT-кластеров в Европе с годовым экспортом почти $1,5 млрд. В ближайшее время в Беларуси будет сформирован еще один крупный инновационный кластер, уже в сфере нано- и биотехнологий - "Белбиоград".

По словам Владимира Семашко, сегодня Беларусь является перспективной инвестиционной площадкой для построения и развития бизнеса. В стране создана эффективная система поддержки и сопровождения инвесторов. Проведена комплексная работа по улучшению инвестиционного законодательства, практически вся территория Беларуси представляет собой совокупность успешно функционирующих различных преференциальных режимов.

Первый заместитель главы администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Игорь Лещенок провел презентацию перспективных направлений развития парка, условий ведения бизнеса и преференциальных режимов для иностранных инвесторов. Он отметил, что сегодня "Великий камень" - это уже почти 60 резидентов из 16 стран мира, в том числе из Китая, России, Австрии, Германии, Израиля, Канады, США, Швейцарии, ОАЭ, с плановым объемом инвестиций в высокотехнологичных секторах экономики в размере более $1,2 млрд. Резидентам парка гарантированы беспрецедентные льготы и преференции, не имеющие аналогов в ЕАЭС, ЕС и Азии. 18 компаний уже приступили к выпуску в парке продукции и оказанию услуг.

"Заместитель начальника отдела по сопровождению инвесторов Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси Александр Конончук представил подробную информацию об инвестиционном климате, условиях и перспективных направлениях ведения бизнеса в стране, - отметили в пресс-службе. - Состоялся обмен мнениями по перспективам взаимовыгодного сотрудничества. Возможности реализации двусторонних проектов с белорусскими предприятиями вызвали большой интерес у участников мероприятия".

Презентацию посетили около 40 участников ассоциации, представляющих деловые круги, консалтинговые компании, финансовые учреждения России, США, стран СНГ, ЕС, Юго-Восточной Азии, а также представители международных организаций.-0-

Фото посольства Беларуси в России

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