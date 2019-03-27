Парламент РФ ратифицировал белорусско-российский протокол в сфере нефти и нефтепродуктов

27 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламент России завершил ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и РФ о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня протокол ратифицирован верхней палатой российского парламента - Советом Федерации. Ранее 20 марта документ ратифицировала Госдума России.

Протокол был подписан в Москве 10 октября 2018 года. Им уточняется процедура согласования индикативных балансов по нефти и нефтепродуктам, процедура изменения балансов, а также другие вопросы сотрудничества в области нефти и нефтепродуктов. Кроме того, документом определен перечень товаров, по которым составляются индикативные балансы: к ним относятся бензины, дизельное топливо, мазут топочный, а также продукция нефтехимии.

Согласно документу, стороны согласовывают до 1 октября каждого года балансы на следующий календарный год с указанием вида и количества товаров, предназначенных для поставок из России в Беларусь для удовлетворения внутренних потребностей Беларуси. Для товаров, которые в перечне не указаны, предусматривается, что процедура их вывоза осуществляется без составления индикативных балансов.-0-