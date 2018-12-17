Парламентарии провели "нулевое чтение" проектов бюджета на 2019 год и обновленного Налогового кодекса

Во время заседания

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей Национального собрания Беларуси провели "нулевое чтение" проектов республиканского бюджета на 2019 год и обновленного Налогового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что проекты бюджета и новой редакции Налогового кодекса подготовлены правительством при активном участии депутатского корпуса. К настоящему времени они доработаны с учетом поручений главы государства.

Во время "нулевого чтения" руководители рабочих групп, созданных для подготовки проекта Налогового кодекса, представили итоги их работы. Министр финансов Максим Ермолович проинформировал об основных положениях проекта республиканского бюджета на 2019 год.

После докладов парламентарии и представители профильных министерств обсудили проекты главных финансовых документов страны.

В заседании принимали участие премьер-министр Сергей Румас, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, члены правительства, сенаторы.

Как сообщалось, изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс занимались три рабочие группы: межведомственная при Министерстве финансов, постоянно действующая при Совете Министров, а также созданная при Совете Республики.-0-