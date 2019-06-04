Парламентарии СГ указали на длительность согласования соглашения в сфере транспорта

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные депутаты сегодня в Москве на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике выразили обеспокоенность длительностью согласования белорусско-российского соглашения о международном транспортном сообщении. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе собрания.

"Депутаты Парламентского собрания осуществляют контроль за исполнением приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы, положениями которого, в частности, предусмотрена работа по формированию объединенной транспортной системы Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - На заседании обсуждались меры по выравниванию условий деятельности субъектов хозяйствования в сфере транспорта, в том числе осуществляющих международные автомобильные перевозки, а также работа Координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Парламентарии обратили внимание на длительное согласование проекта соглашения между правительством России и правительством Беларуси о международном транспортном сообщении и констатировали необходимость активизации работы и повышения эффективности деятельности Координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства".

На заседании обсуждался также вопрос о деятельности по созданию и развитию селекционно-генетических центров по животноводству. Депутатам была представлена информация о ходе согласования проекта концепции научно-технологической программы "Формирование конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства Союзного государства". "Парламентарии отметили актуальность научно-технологической программы и рекомендовали министерствам сельского хозяйства Беларуси и России совместно с разработчиками проекта концепции принять срочные меры по внесению необходимых для согласования предложений и дополнений в проектную документацию программы, а также обеспечить устранение выявленных финансовыми и экономическими органами недостатков", - добавили в пресс-службе.-0-