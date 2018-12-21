Парламентское собрание должно усилить контроль за средствами бюджета СГ - Володин

21 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламентское собрание Союза Беларуси и России должно усилить парламентский контроль за расходованием средств бюджета Союзного государства. Об этом заявил председатель Парламентского собрания, спикер Госдумы России Вячеслав Володин, открывая сегодня в Москве 55-ю сессию союзного парламентского органа, передает корреспондент БЕЛТА.

"В будущем необходимо обеспечить парламентский контроль за использованием бюджета Союзного государства, уделять этому вопросу больше внимания", - сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что главным вопросом повестки нынешней сессии является обсуждение и принятие бюджета Союзного государства на 2019 год. Кроме того, сообщил он, в практику работы Парламентского собрания вводится проведение "правительственных часов". "Это актуализирует повестку и повысит эффективность работы Парламентского собрания", - считает спикер Госдумы.

В частности, 22 декабря союзные парламентарии намерены заслушать информацию профильных министров Беларуси и России о работе по отмене роуминга на территории Союзного государства. "Это не только конкретный вопрос, но и ожидаемый гражданами двух стран, особенно проживающими в приграничных территориях", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Еще одним вопросом на "правительственном часе" станет формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства. "Этот вопрос важен для повышения уровня жизни граждан двух стран", - заметил спикер Госдумы.

Кроме того, в повестке нынешней сессии - деятельность Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, план-график работы Парламентского собрания и план его международной деятельности на 2019 год.-0-