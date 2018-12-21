Парламентское собрание Союза Беларуси и России рассмотрит бюджет СГ на 2019 год

21 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Принятие бюджета Союзного государства на 2019 год станет главным вопросом 55-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая открывается сегодня в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты в двух чтениях рассмотрят бюджет Союзного государства на 2019 год, обсудят вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет Союзного государства на 2018 год, рассмотрят отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета за 2017 год", - отметили в пресс-службе.

Вниманию депутатов будет представлен проект концепции сближения законодательства государств - участников Договора о создании Союзного государства, работа над которым велась совместно с Постоянным комитетом Союзного государства и заинтересованными министерствами и ведомствами в целях определения перспективных направлений деятельности в области обеспечения равных прав граждан Беларуси и России. "Кроме того, союзные парламентарии рассмотрят ряд организационных вопросов, обсудят план-график работы Парламентского собрания и план международной деятельности Парламентского собрания на 2019 год", - добавили в пресс-службе.

Во время сессии состоится "правительственный час", посвященный обсуждению формирования и функционирования единого научно-технологического пространства Союзного государства, а также вопросу отмены роуминга на территории СГ.

Сессия продлится два дня. Запланировано проведение двух пленарных заседаний, заседаний Совета Парламентского собрания, постоянных комиссий и согласительной комиссии по бюджету. Состоится также встреча руководства союзного парламента с активом Молодежной палаты при Парламентском собрании.-0-