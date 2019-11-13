Партия белорусских троллейбусов передана транспортникам Новокуйбышевска

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Торжественная церемония передачи 15 низкопольных троллейбусов производства ОАО "Белкоммунмаш" состоялась в Новокуйбышевске Самарской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Троллейбусы оснащены кондиционерами, системами информирования и видеонаблюдения, а также оборудованы механическим пандусом с ручным управлением, что облегчает доступ для пассажиров с ограниченными возможностями.

"Руководитель отделения посольства Беларуси в Уфе Петр Балтрукович и руководство Новокуйбышевска во время мероприятия обсудили вопросы взаимодействия по дальнейшему развитию пассажирского транспорта города", - отметили в пресс-службе.

В посольстве добавили, что это уже не первые троллейбусы "Белкоммунмаша" на самарской земле. "Белорусские машины ездят по улицам Самары и Тольятти и очень нравятся горожанам", - подчеркнули в дипмиссии.-0-