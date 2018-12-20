Партия лесозаготовительной техники "Амкодора" прибыла в Башкортостан

20 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОАО "Амкодор" поставило в Башкортостан технику для лесопромышленного комплекса: два харвестера "Амкодор 2551" и два форвардера "Амкодор 2662-01", сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Поставка выполнена в соответствии с реализацией соглашения между правительством Башкортостана и ОАО "Амкодор" по внедрению и развитию современных автоматизированных технологий лесозаготовок на территории российского региона.

"Работники лесного хозяйства Башкортостана тщательно готовились к приему этой техники, - отметили в пресс-службе. - Заблаговременно руководство Министерства лесного хозяйства Башкортостана организовало подготовку соответствующих специалистов для работы на харвастерах и форвардерах, которая проходила в специализированном белорусском Республиканском центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства".

Техника поступила в Уфимское лесничество и Зилаирский лесхоз. В соответствии с программой поставок техникой лесопромышленного комплекса планируется оснастить лесничества пяти зон.-0-