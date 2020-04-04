Партия погрузчиков БЕЛАЗ отгружена в Алжир

4 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Очередная партия из пяти фронтальных погрузчиков БЕЛАЗ-78221 отгружена в Алжир, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Поставка карьерных 55-тонных самосвалов БЕЛАЗ-7555Е и фронтальных погрузчиков БЕЛАЗ-78221 крупнейшему производителю цемента в Алжире компании Group Industrial Cement Algeria (GICA Group) стала возможна благодаря совместной работе ОАО "БЕЛАЗ" и его партнера в этой стране - компании Matera. Эксплуатация этих машин в комплексе дает максимально эффективный результат", - отметили на предприятии.

Ранее в Алжир были отправлены четыре погрузчика серии 7822. Они предназначены для работы в карьерах компаний Saoura и Zahana, которые входят в состав GICA Group. Отгруженная техника позволит значительно увеличить объемы производства цемента.

БЕЛАЗ ведет активную работу с государственными и с частными горнодобывающими компаниями по дальнейшему расширению своего присутствия на рынке Алжира. В планах участие в специализированных выставках и проведение прямых переговоров с заинтересованными потребителями карьерной техники в регионе.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-