Партию белорусских пиломатериалов на $1,6 млн продали в Китай

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На экспортных торгах на Белорусской универсальной товарной бирже 25 августа продано в Китай 10,2 тыс. куб.м пиломатериалов на сумму $1,6 млн. Товар поставят железнодорожным транспортом в Шанхай и Чэнду, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

По его словам, за последние месяцы интерес китайских покупателей к биржевой площадке заметно вырос. "Объемы продаж на первых торговых сессиях пиломатериалами с доставкой на китайский рынок были относительно небольшими. Однако с июня наблюдается повышенная активность китайских компаний. В свою очередь белорусские экспортеры, видя, что спрос на пилопродукцию увеличивается, стали выставлять на торги более крупные лоты. Совокупность этих факторов положительно сказалась на динамике экспортных показателей. Таким образом, с начала года через биржевую площадку в китайском направлении реализовано 44,2 тыс. куб.м пилопродукции стоимостью более $7 млн", - рассказал Роман Янив.

В пресс-службе Минлесхоза отметили значительный рост отгрузок в Китай по сравнению с январем - июлем прошлого года. "Изначально были налажены поставки пилопродукции в КНР морским путем. В 2020 году силами "Беллесэкспорта" проработан вопрос отгрузки пиломатериалов также контейнерными поездами по железной дороге. Данный путь позволяет доставить товар в КНР в четыре раза быстрее, чем морской", - обратили внимание в пресс-службе.

По данным Минлесхоза, в этом году в КНР были отгружены четыре контейнерных поезда с белорусскими пиломатериалами. В августе и сентябре в Китай планируется отправить еще три поезда.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-