Партию сухого молока впервые продали в Китай через биржу

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая партия сухого молока с поставкой на рынок КНР реализована через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

На биржевые торги было выставлено два лота объемом 300 и 100 т. Общая сумма сделок, совершенных по итогам торговой сессии, составила $940 тыс.

"Интерес азиатских компаний к белорусской биржевой площадке во многом обусловлен ростом мировых цен на продовольствие, который наблюдается со второй половины прошлого года. По мнению аналитиков БУТБ, это обстоятельство заметно повысило привлекательность отечественной молочной продукции в странах дальней дуги", - отметил Роман Янив.

Он подчеркнул, что условия для наращивания экспорта товаров молочной группы сейчас весьма благоприятные и белорусские производители этим активно пользуются. "Например, весной прошлого года цены на сухое обезжиренное молоко, поставлявшееся в Китай по внебиржевым сделкам, варьировались в пределах $1,85-1,9 за килограмм. Для сравнения, на нашей бирже эта продукция в настоящее время торгуется по $2,35 за килограмм, то есть на четверть дороже. Причем даже с учетом логистики это вполне конкурентоспособная цена для китайского рынка, особенно на фоне резкого повышения цен в Австралии и Новой Зеландии", - отметил пресс-секретарь.

Кроме того, в конце прошлого года на биржевую площадку вернулась сингапурская Olam International - один из крупнейших мировых агротрейдеров, что тоже поспособствовало увеличению объемов реализации белорусской молокопродукции.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-