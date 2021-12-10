Партнерская проверка ВАО АЭС завершилась на Белорусской АЭС

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС-МЦ), завершили предпусковую партнерскую проверку энергоблока №2 Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей БелАЭС.

Команда ВАО АЭС-МЦ состояла из представителей Российской Федерации и Украины. Целью предпусковой партнерской проверки была оценка готовности второго энергоблока Белорусской АЭС к безопасному и надежному пуску и дальнейшей эксплуатации.

"Белорусская АЭС продемонстрировала высокую открытость. На станции работают грамотные специалисты, которые прошли этап пуска и ввода в эксплуатацию первого энергоблока. Предварительные результаты говорят о том, что энергоблок №2 Белорусской АЭС через некоторое время будет готов к загрузке свежего ядерного топлива в ядерный реактор и продолжению дальнейших пусковых операций", - отметил по итогам партнерской проверки директор Московского центра ВАО АЭС Василий Аксенов.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.-0-