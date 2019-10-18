Партнерство ЕБРР и Белинвестбанка позволило расширить рынки сбыта продукции отечественных предприятий

Минск, 18 октября 2019 года. При поддержке ОАО "Белинвестбанк" и Европейского банка реконструкции и развития на индийский рынок выходят карьерные самосвалы. Соответствующий контракт подписан ОАО "БЕЛАЗ" с индийской компанией Coal India Limited. Партнерство финансовых институтов позволило расширить рынки сбыта продукции для отечественного предприятия.

Проект стал одним из крупнейших в сфере торгового финансирования, реализованных за последнее время Белинвестбанком. Кредитно-финансовый институт организовал сложноструктурированную сделку по выпуску гарантий индийским банком Axis Bank, покрытых резервным обязательством Европейского банка реконструкции и развития по Программе содействия развитию торговли ЕБРР (EBRD Trade Facilitation Programme). Гарантии были реализованы в рамках контракта на общую сумму около 200 млн долларов США.

В результате 77 карьерных самосвалов грузоподъемностью 136 метрических тонн отправятся в Индию уже в ноябре-декабре 2019 года. Согласно достигнутым договоренностям будет осуществляться поставка запчастей и на протяжении 8 лет эксплуатации техники организовано ее сервисное обслуживание.

"Реализуемый проект послужит развитию и расширению торговых отношений нашей страны на азиатском рынке, – отметил председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев. – Сделка позволит закрепить позицию Белинвестбанка как надежного партнера на международном финансовом рынке. Мы предлагаем своим клиентам весь спектр продуктов документарного бизнеса и торгового финансирования как для импорта и экспорта, так и для расчетов на территории Республики Беларусь".

Сегодня Белинвестбанк является одним из лидеров рынка торгового финансирования в Республике Беларусь. 27 лет опыта работы в этой сфере позволили наладить связи со всеми ведущими зарубежными банками и финансовыми корпорациями. Белинвестбанку принадлежит 20 % доли рынка всего внешнеторгового финансирования Беларуси. Это значит, что при его участии совершается каждая пятая сделка по этому направлению. Банк работает с более чем 90 финансовыми институтами по всему миру, и эта география не ограничивается благодаря сотрудничеству с Европейским банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и другими финансовыми организациями. Доступные финансовые ресурсы и инструменты, предоставляемые банком, обеспечивают гарантированные расчеты. Напомним, в сентябре при поддержке ОАО "Белинвестбанк" на белорусском рынке появился новый официальный импортер крупной французской автомобилестроительной компании.

ЕБРР – многосторонний банк, который содействует развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 странах на 3 континентах. Банк принадлежит 69 странам, а также ЕС и ЕИБ. Инвестиции ЕБРР направлены на то, чтобы сделать экономики в своих регионах конкурентоспособными, инклюзивными, хорошо управляемыми, экологичными, устойчивыми и интегрированными.

Axis Bank – третий по величине частный банк в Индии. Банк предлагает полный спектр услуг для различных сегментов клиентов, охватывающих крупные и средние корпорации, МСБ, сельское хозяйство и розничный бизнес. По состоянию на 30 июня 2019 года сеть Axis Bank насчитывает 4 094 внутренних отделений (в том числе удаленные офисы) и 11 950 банкоматов по всей стране, что позволяет банку охватить большое число клиентов. Банк также имеет шесть зарубежных офисов с филиалами в Сингапуре и Дубае (в Международном финансовом центре Дубая (DIFC)); представительства в Дакке, Дубае, Абу-Даби и зарубежную дочернюю компанию в Лондоне.

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системно значимых банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, банк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса.

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