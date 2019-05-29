Пашинян: ЕАЭС открывает новые возможности в бизнесе и экономике

29 мая, Нур-Султан /БЕЛТА - Арменпресс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета подчеркнул, что ЕАЭС открывает новые возможности для бизнеса и экономик стран - участниц союза.

По его словам, расширяется и круг международных партнеров Евразийского экономического союза. "Скоро вступит в силу Договор о свободной торговле с Ираном, уже подписаны соглашения об обмене информацией с Китаем, Вьетнамом, идут интенсивные переговоры с Сингапуром, Египтом, Сербией. Я надеюсь, что эти переговоры приведут к конкретным результатам, открывая новые возможности для бизнеса и экономик наших стран", - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении в очередной раз подчеркнул роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в создании этого интеграционного проекта. "25 лет назад Нурсултан Абишевич предложил идею евразийской интеграции и 5 лет назад она воплотилась в жизнь. Цель правительства Армении - работать над дальнейшим развитием Евразийского экономического союза, сделать его более эффективным и привлекательным для наших международных партнеров. Я уверен, что наши сегодняшние решения будут способствовать его развитию", - сказал Никол Пашинян.-0-