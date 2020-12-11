Пашинян: формирование общего рынка газа - неотъемлемая часть экономической интеграции в ЕАЭС

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формирование общего рынка газа является неотъемлемой частью экономической интеграции в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Никол Пашинян подчеркнул, что считает одним из приоритетов для союза доработку и окончательное согласование стратегии развития интеграции до 2025 года. "Мы должны найти компромиссные развязки, позволяющие завершить этот чрезвычайно важный для нашего интеграционного объединения процесс. Мы придерживаемся принципиальной позиции о необходимости скоординированной энергетической политики. В частности, уверены, что формирование общего рынка газа союза является неотъемлемой частью экономической интеграции в рамках союза", - сказал он.

Премьер-министр с удовлетворением отметил работу ЕЭК на первом этапе формирования единого рынка газа в ЕАЭС. "Хотелось бы подчеркнуть важность второго этапа, основным результатом которого должно стать создание инфраструктурной, технологической и правовой основы общего рынка газа союза. Разработка и принятие международного договора об общем рынке газа ЕАЭС станет важной вехой деятельности союза и развития интеграционного пространства", - добавил Никол Пашинян.

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