Пашинян: нужно активизировать переход к расчетам в нацвалютах между странами ЕАЭС

1 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Необходимо активизировать переход к расчетам в национальных валютах между странами ЕАЭС. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Считаем необходимым активизировать свои усилия, направленные на формирование благоприятных условий для перехода на расчеты национальными валютами между странами ЕАЭС", - сказал он.

По словам Никола Пашиняна, несмотря на позитивную динамику, есть сферы, в частности рынок газа, где товары стран ЕАЭС предлагаются не в национальной валюте стран союза. "Поэтому вопрос максимального расширения поля взаимодействия в национальных валютах должен быть в числе наших приоритетов", - продолжил он.

В повестку дня заседания Высшего Евразийского экономического союза включен вопрос об утверждении концепции формирования общего финансового рынка. "Это само по себе является серьезным шагом на пути формирования общего финансового пространства, а также предпосылкой для выстраивания современной платежно-расчетной системы ЕАЭС и создания благоприятных условий для перехода к расчетам в национальных валютах", - подчеркнул премьер-министр Армении.-0-