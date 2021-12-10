Пашинян предложил увеличить долю расчетов в национальных валютах в ЕАЭС

Никол Пашинян. Фото из архива ТАСС

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает необходимым увеличить долю расчетов в национальных валютах в торговле между странами ЕАЭС. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА. Премьер-министр положительно оценил председательство Казахстана в ЕАЭС, назвав его исключительно продуктивным. Он также считает, что прошедший год после принятия стратегии развития Евразийского союза до 2025 года позволяет говорить об обнадеживающих промежуточных итогах. Никол Пашинян подчеркнул, что в будущем нужно делать акцент на развитие внутреннего рынка союза без барьеров, ограничений и изъятий, и это станет мощным импульсом для экономического, промышленного роста государств ЕАЭС, активизации бизнеса, создания рабочих мест. "Активизация и углубление интеграционных процессов будут способствовать структурным преобразованиям в экономиках государств союза, их модернизации и диверсификации, что имеет исключительно важное значение в условиях колебаний мировых цен на сырьевые товары и усиления кризисных явлений в глобальной экономике", - отметил он. По его мнению, для диверсификации экспорта важно повышать экспорт услуг из ЕАЭС. "Нам также следует воплощать в жизнь стратегическую задачу постоянного увеличения доли национальных валют в расчетах по торговым сделкам внутри ЕАЭС, - сказал Никол Пашинян. - Текущие инфляционные явления и рост цен во всем мире в очередной раз подтверждают эту необходимость". "Очевидно, что выход на опережающие темпы развития возможен при реализации конкретных проектов высокотехнологичной индустрии путем создания технологических цепочек, совместных инженерных лабораторий, технологических систем", - обратил внимание премьер-министр. Он убежден, что развитие промышленного потенциала ЕАЭС находится в прямой зависимости от цифровизации промышленной среды и развития микроэлектроники.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!