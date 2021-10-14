14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывает активизировать работу по устранению препятствий в торговле на пространстве ЕАЭС. Об этом он заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которая проходит в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Устранение препятствий во взаимной торговле в ЕАЭС является одним из приоритетов союза, цель которых - обеспечить функционирование внутреннего рынка без изъятий, ограничений и барьеров", - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что выполнение имеющихся в этой сфере договоренностей укрепит основы союза.

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