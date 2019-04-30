Пашинян: создание общего рынка газа и нефтепродуктов - одно из важнейших интеграционных направлений ЕАЭС

30 апреля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов является одним из важнейших интеграционных направлений ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

Никол Пашинян подчеркнул: "Во время своего председательства Армения приложит все усилия для усиления позитивной динамики интеграции и поиска новых механизмов и путей сотрудничества. Одним из ключевых направлений интеграции Евразийского экономического союза является создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов и формирование общего рынка электроэнергии".

"Мы считаем необходимым активизировать усилия, направленные на скорейшее решение деликатного вопроса энергоснабжения на недискриминационной основе и транзита через территории государств - членов союза, - сказал Никол Пашинян. - Одним из стратегических направлений нашего сотрудничества является полная реализация цифровой повестки дня ЕАЭС. В частности, мы считаем, что создание собственных евразийских экосистем может способствовать развитию цифровых услуг, увеличению трансграничных услуг союза и балансу цифровых услуг и сопутствующих продуктов".-0-