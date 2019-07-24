Паспорта готовности к отопительному сезону должны быть выданы до 1 октября

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паспорта готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников к отопительному сезону должны быть выданы до 1 октября, сообщил сегодня журналистам генеральный директор Госэнергогазнадзора Александр Озерец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Органы Госэнергогазнадзора уже зарегистрировали около 10% паспортов готовности потребителей (2 745 паспортов) и примерно 7% паспортов готовности теплоисточников (930)", - рассказал Александр Озерец.

Глава Госэнергогазнадзора обратил внимание, что, если все необходимые работы выполнены, затягивать с получением паспортов готовности не стоит. "Срок стоит до 1 октября, в принципе графики мероприятий отработаны, потребителей мы направляем на то, чтобы они не затягивали. Мы готовы работать, чтобы выдать паспорта раньше", - пояснил он.

В целом нужно оформить паспорта готовности 28 857 потребителей (юридических лиц) тепловой энергии и 13 768 теплоисточников организаций.

Как рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров, подготовка к осенне-зимнему периоду и ремонт основного энергетического и газового оборудования, тепловых, электрических и газовых сетей ведется в штатном режиме по утвержденному плану. Сейчас идет ремонт 17 единиц теплотехнического оборудования, уже выполнен капитальный ремонт 19 единиц из запланированных 52. Заменено и смонтировано более 92 км тепловых сетей в однотрубном исчислении (примерно 50% годового плана). Отремонтировано 11 774 км электросетей (46% плана на год), что позволит сократить число отключений в распределительных сетях и повысить безопасность их эксплуатации.

"Во время ремонта и реконструкции сетей вместе с лесхозами наведен порядок в полосах леса, прилегающих к просекам линий электропередачи 10-330 кВ, на протяженности около 1560 км. Это позволяет уменьшить число отключений, связанных с ситуациями при неблагоприятных погодных условиях, например обильных снегопадах и обледенениях", - добавил Владимир Бобров.

Чтобы обеспечить устойчивое и бесперебойное энергоснабжение потребителей, все энергоснабжающие организации ГПО "Белэнерго" выполняют задание по созданию запаса топочного мазута.

Проводятся противоаварийные тренировки, в том числе с участием российских коллег. По словам Владимира Боброва, такие мероприятия с участием специалистов "Белэнерго" запланированы и в Казахстане.-0-